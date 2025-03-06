Avrupa yeniden silahlanıyor! "ReArm" planı devreye girecek
ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Ukrayna'ya askeri yardımları kesmesinin ardından Brüksel'de olağanüstü zirve düzenlendi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ReArm Europe" planı ile AB’yi yeniden silahlandırmanın yanı sıra bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacaklarını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Brüksel'de Avrupa'nın savunması ve Ukrayna konulu olağanüstüde zirvede buluştu.
Zirve öncesi Avrupalı liderler, Kiev'i desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını belirterek, "Plan sayesinde AB’yi yeniden silahlandırmanın yanı sıra bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacağız" dedi.