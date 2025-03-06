Avrupa yeniden silahlanıyor! "ReArm" planı devreye girecek

"AVRUPA VE UKRAYNA İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Costa’nın ardından konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen ise, "Bu, Avrupa için bir dönüm noktası. Avrupa ailesinin bir parçası olan Ukrayna için de bir dönüm noktası. Avrupa, açık ve mevcut bir tehdit ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Bugünkü toplantıda liderlere "ReArm Europe" planını sunacağını söyleyen Leyen, "ReArm Europe" planı, savunma yatırımları için 800 milyar euro’ya kadar destek sağlıyor" diye ekledi.

Von der Leyen, plan sayesinde Avrupa Birliği’ni yeniden silahlandırmanın yanı sıra egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya çalışan ve bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna’yı da silahlandırmış olacaklarını ifade etti.