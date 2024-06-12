Avrupa'da aşırı sağın yükselişi: Halk "endişe ve korku" içinde

ALMANYA'NIN AŞIRI SAĞ GEÇMİŞİ

Brüksel'deki AP önünde vatandaşlar, seçim sonuçlarını nasıl bulduklarını, aşırı sağın yükselmesini neye bağladıklarını ve bu gelişmeden endişe duyup duymadıklarını anlattı.

Almanya'da oyunu kullandıktan sonra seçim atmosferini yaşamak için Brüksel'e geldiğini belirten Lutz Koppen, "Endişeliyim, pek çok kişinin sağ kanata oy vermiş olmasından hoşlanmadım. Bunun biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bundan endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Koppen, Almanya'nın tarihine işaret ederek, "Tarihe bakın. Sağ kanatla ilgili çok kötü bir geçmişimiz var" dedi.