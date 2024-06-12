Avrupa'da aşırı sağın yükselişi: Halk "endişe ve korku" içinde
Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 5 yılını belirleyecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarına aşırı sağ partilerin kazanımları damga vururken; AB vatandaşları bu durumla ilgili duygularını "endişe, tedirginlik, korku, üzüntü" olarak ifade ediyor.
AŞIRI SAĞ PARTİLERİN BÜYÜK KAZANIMLARI
AB'ye üye 27 ülkede Birliğin gelecek 5 yıllık yönetimini belirlemek için 6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları, Avrupa'da uzun süredir güçlendiği gözlemlenen aşırı sağ eğilimi teyit eder nitelikte oldu.
Son senelerde ulusal seçimlerde kendini gösteren aşırı sağ, AP seçimlerine damga vurdu.
Önemli üye ülkelerde aşırı sağ partilerin büyük kazanımlar elde ettiği dikkati çekti.