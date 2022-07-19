Avrupa'da aşırı sıcaklıkların kıyameti sürüyor: AB Komisyonu'ndan bölgenin yarısı için kuraklık uyarısı

FRANSA'DA ALARM

Diğer taraftan, Fransa'da itfaiyeciler "aşırı ve istisnai durumlarla" karşı karşıya olduklarını ve rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle 15 bin kişiye önlem olarak evlerini terk etmelerini söyledi. Toplamda, Gironde bölgesindeki 31 binden fazla insan, geçen hafta başladığından bu yana yaklaşık 35 bin dönümlük alanı yok eden orman yangınları nedeniyle evlerinden ve tatil yerlerinden uzaklaştırıldı.