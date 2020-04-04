Avrupa'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bini aştı

Avrupa'da corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 46 bin 33 oldu. Avrupa'daki corona virüs kaynaklı can kayıplarının yüzde 85'i İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'de gerçekleşti. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi. İspanya'da can kaybı 11 bin 744'e, Fransa'da ise 7 bin 560'a ulaştı.

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Anadolu Ajansı

İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi

Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 68 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 438'e çıktı.

VAKA SAYISINDA İTALYA'YI GEÇTİ İspanya'daki corona virüs kaynaklı can kaybı sayısı bir günde 809 artarak 11 bin 744'e çıktı. Ölümlerde son 8 günün en düşük artışı kaydedilirken, virüs bulaşanların sayısı 124 bin 736'ya, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 219'a yükseldi. İspanya, vaka sayısında İtalya'yı geride bıraktı.

Can kayıpları ayrıca İngiltere'de 708 artarak 4 bin 313'e, Hollanda'da 164 artarak bin 651'e, Belçika'da 140 artarak bin 283'e, Almanya'da 55 artarak bin 330'a yükseldi.



Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte kaydedilen 708 can kaybı vakası, şimdiye kadarki "en yüksek günlük artış" oldu.

ABD'DE 24 SAATTE 1105 ÖLÜM Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 124 bin 736 vakayla İspanya ve 119 bin 827 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde dün 92 bin 743 olan vaka sayısı 10 bin 426 artışla bugün 103 bin 169'a çıkarken, New York'u 29 bin 895 vakayla New Jersey, 12 bin 744 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 2 bin 935 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 646 kayıp ile New Jersey ve 479 kayıp ile Michigan izliyor.

DÜNYADA ÖLÜ SAYISI 65 BİNE YAKLAŞTI Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bine yaklaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 103'e, vaka sayısı ise 1 milyon 188 bin 489'a ulaştı.

İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da da Covid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Tiflis Devlet Tıp Üniversitesinin İlk Üniversite Kliniği Müdürü Levan Ratiani'nin açıklamasına göre, hayatını kaybeden kişi klinikte tedavi gören 79 yaşındaki bir kadın.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.