Avrupa'da Elon Musk krizi: "Nefreti körüklüyor, Nazizmin mirasçılarını destekliyor"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez X'in sahibi ve Donald Trump'ın müttefiki Elon Musk'ın, Avrupa Birliği kurumlarına açıkça saldırdığını” ve “nefreti körüklediğini” söyledi. Musk, aşırı sağa desteğiyle Avrupa'da bir krize nedeni oldu.

Avrupa'da Elon Musk krizi: "Nefreti körüklüyor, Nazizmin mirasçılarını destekliyor" - 1

ABD Başkanı seçilen Trump'ın yönetiminde görev almaya hazırlanan Musk, aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da bulunduğu kıta liderlerine yönelik bir dizi saldırıyla Avrupa'da öfke uyandırdı.

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Avrupa'da Elon Musk krizi: "Nefreti körüklüyor, Nazizmin mirasçılarını destekliyor" - 2

"TÜM BUNLAR BİR MEYDAN OKUMA"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun ölümünün 50. yıldönümü resmi anma törenlerinin başlangıcında yaptığı konuşmada , Musk'ı Almanya'da yaklaşan seçimlerde Nazizmin mirasçılarının desteklenmesi için açıkça çağrı yapan uluslararası gerici bir harekete liderlik etmekle suçladı.

Sosyalist başbakan, Pablo Picasso'nun en ünlü Franco karşıtı eserlerinden biri olan “Guernica” tablosuna ev sahipliği yapan Madrid'deki Reina Sofia sanat müzesindeki etkinlikte “Tüm bunlar bir sorun, bir meydan okumadır” dedi. 

Avrupa'da Elon Musk krizi: "Nefreti körüklüyor, Nazizmin mirasçılarını destekliyor" - 3

AŞIRI SAĞA DESTEK

Musk, 23 Şubat'ta ülkede yapılacak erken seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine güçlü bir destek verdi ve yarın partinin lideri Alice Weidel ile X üzerine bir tartışmaya ev sahipliği yapacak.

Milyarder ayrıca Starmer'ın görevden alınması ve İngiltere'nin en tanınmış aşırı sağcı kışkırtıcılarından biri olan Tommy Robinson'ın hapisten çıkarılması çağrısında bulundu. 

Avrupa'da Elon Musk krizi: "Nefreti körüklüyor, Nazizmin mirasçılarını destekliyor" - 4
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