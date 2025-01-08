Avrupa'da Elon Musk krizi: "Nefreti körüklüyor, Nazizmin mirasçılarını destekliyor"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez X'in sahibi ve Donald Trump'ın müttefiki Elon Musk'ın, Avrupa Birliği kurumlarına açıkça saldırdığını” ve “nefreti körüklediğini” söyledi. Musk, aşırı sağa desteğiyle Avrupa'da bir krize nedeni oldu.
ABD Başkanı seçilen Trump'ın yönetiminde görev almaya hazırlanan Musk, aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da bulunduğu kıta liderlerine yönelik bir dizi saldırıyla Avrupa'da öfke uyandırdı.