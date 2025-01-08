Avrupa'da Elon Musk krizi: "Nefreti körüklüyor, Nazizmin mirasçılarını destekliyor"

AŞIRI SAĞA DESTEK

Musk, 23 Şubat'ta ülkede yapılacak erken seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine güçlü bir destek verdi ve yarın partinin lideri Alice Weidel ile X üzerine bir tartışmaya ev sahipliği yapacak.

Milyarder ayrıca Starmer'ın görevden alınması ve İngiltere'nin en tanınmış aşırı sağcı kışkırtıcılarından biri olan Tommy Robinson'ın hapisten çıkarılması çağrısında bulundu.