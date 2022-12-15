Avrupa'da enerji krizi: Asansör ve elektrikli araç yasağı bile masada

Avrupa Birliği ülkeleri doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmak konusunda da uzlaştı ve birçok ülkede otellerde ve hanelerde sıcaklıkların en fazla 19 dereceye yükseltilmesi gibi yaygın bazı önlemler aylardır yürürlükte.

Ekonomim.com'un haberine göre Fransa ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinde 'olası' gaz kesintisi durumunda alınacak önlemlere ilişkin hükümetler tarafından yapılan açıklamalar kesintilere yönelik kamuoyu nezdinde endişeleri yükseltiyor.