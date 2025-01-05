Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler

AB İstatistik Ofisi Eurostat verileri ile Avrupa'da en yüksek elektrikli araç sayısına sahip ülkeler ortaya konuldu. Eurostat, AB vatandaşlarının kişi başına ortalama 0,56 binek otomobile sahip olduğunu söylüyor. Peki, Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? İşte Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler...

Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 1

Norveç, Avrupa'da binek araçlara oranla en fazla elektrikli otomobile sahip ülke konumunda bulunuyor.

Eurostat, AB İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Oslo yüzde 26,49'luk yoğunlukla Avrupa'da elektrikli otomobil kullanımında lider konumda. Onu, yüzde 22,08 ile Norveç'in batısındaki Vestland ve yüzde 18,86 ile komşu Trøndelag bölgesi izliyor.

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Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 2

AB ülkelerinde ise elektrikli otomobil yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler arasında Hollanda'nın Flevoland bölgesi (yüzde 12,77), Utrecht (yüzde 6,64) ve İsveç'in başkenti Stockholm (yüzde 6,6) bulunuyor.


Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 3

Bununla birlikte, bazı Norveç bölgelerinin çok küçük nüfusa sahip olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin Jan Mayen ve Svalbard'da yaklaşık 2.600 kişi yaşamaktadır.

Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 4

EN DÜŞÜK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI HANGİ BÖLGELERDE?

Buna karşın, Türkiye, bazı İspanyol denizaşırı bölgeleri ve Yunan adaları, elektrikli otomobil kaydının neredeyse hiç olmadığı, en fazla sayıda bölgeye sahip. Bunun başlıca nedeni, bu bölgelerdeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısının yetersiz olmasıdır.


Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 5

Avrupa anakarasında ise en düşük elektrikli araç yoğunluklarına sahip ülkeler genellikle Sırbistan ve Yunanistan’dır.

Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 6

AVRUPA GENELİNDE EN ÇOK ARABAYA KİM SAHİP?

En yüksek oranlara sahip ilk üç bölgenin hepsi İtalya'nın dağlık kuzey kesiminde yer alıyor: Aosta Vadisi (2,399/1,000), Trento bölgesi (1,431/1,000) ve Bolzano bölgesi (935/1000).


Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 7

Elverişli vergilendirme politikaları Aosta Vadisi'ndeki rekor araba sahipliği oranını etkilemektedir.



Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 8

Ölçeğin diğer ucunda, 1.000 kişi başına 83 binek otomobili ile Fransa'nın denizaşırı Mayotte bölgesi yer alırken, onu Yunanistan'ın Peloponnisos (203/1.000) ve bir başka Fransız denizaşırı departmanı olan Guyane (217/1.000) takip etmektedir.

Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler - 9

Berlin (338), Viyana (375), Stockholm (400), Brüksel (402) ve Kuzey Hollanda'nın Amsterdam bölgesi (434) dahil olmak üzere birçok Avrupa başkenti de bin kişi başına en düşük otomobil oranına sahip bölgeler arasında yer almaktadır.

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