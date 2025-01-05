Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler

EN DÜŞÜK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI HANGİ BÖLGELERDE?

Buna karşın, Türkiye, bazı İspanyol denizaşırı bölgeleri ve Yunan adaları, elektrikli otomobil kaydının neredeyse hiç olmadığı, en fazla sayıda bölgeye sahip. Bunun başlıca nedeni, bu bölgelerdeki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısının yetersiz olmasıdır.





