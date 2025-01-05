Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler
AB İstatistik Ofisi Eurostat verileri ile Avrupa'da en yüksek elektrikli araç sayısına sahip ülkeler ortaya konuldu. Eurostat, AB vatandaşlarının kişi başına ortalama 0,56 binek otomobile sahip olduğunu söylüyor. Peki, Avrupa'da hangi ülkeler en yüksek elektrikli araç sayısına sahip? İşte Avrupa'da en çok arabaya sahip ülkeler...
Norveç, Avrupa'da binek araçlara oranla en fazla elektrikli otomobile sahip ülke konumunda bulunuyor.
Eurostat, AB İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Oslo yüzde 26,49'luk yoğunlukla Avrupa'da elektrikli otomobil kullanımında lider konumda. Onu, yüzde 22,08 ile Norveç'in batısındaki Vestland ve yüzde 18,86 ile komşu Trøndelag bölgesi izliyor.