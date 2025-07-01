Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda
Aşırı sıcak hava dalgasıyla kavrulan Avrupa'da su kullanımı sınırlandırıldı, orman yangınları için alarm verildi. Özellikle İspanya ve Yunanistan'da risk çok yüksek. (Haber: Derya Doğan)
Avrupa bu yaz da yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor.
Aşırı sıcaklar, birkaç gündür Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ı kavuruyor.
Hava durumu, birçok ülkede yeni sağlık uyarılarının yayınlanmasına yol açtı. Öte yandan orman yangınlarına karşı itfaiyeciler de harekete geçirildi.
Türkiye de orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Manisa ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınlar nedeniyle birçok ev kullanılamaz hale geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre 50 binden fazla kişi orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edildi.
Doktorlar, insan vücudu üzerinde ölümcül bir baskı oluşturabilecek sıcak günler ve gecelerin, birleşiminden endişe duyduklarını dile getiriyor.