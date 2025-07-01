Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda

Aşırı sıcak hava dalgasıyla kavrulan Avrupa'da su kullanımı sınırlandırıldı, orman yangınları için alarm verildi. Özellikle İspanya ve Yunanistan'da risk çok yüksek. (Haber: Derya Doğan)

Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda - 1

Avrupa bu yaz da yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor.

Aşırı sıcaklar, birkaç gündür Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ı kavuruyor.

Hava durumu, birçok ülkede yeni sağlık uyarılarının yayınlanmasına yol açtı. Öte yandan orman yangınlarına karşı itfaiyeciler de harekete geçirildi.

Türkiye de orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Manisa ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınlar nedeniyle birçok ev kullanılamaz hale geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre 50 binden fazla kişi orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Doktorlar, insan vücudu üzerinde ölümcül bir baskı oluşturabilecek sıcak günler ve gecelerin, birleşiminden endişe duyduklarını dile getiriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda - 2

İSPANYA REKORU GÖRDÜ

En kötü hava koşullarına sahip olan İspanya'da, Endülüs'ün Huelva eyaletindeki El Granado'da cumartesi öğleden sonra 46 derece ile haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Daha önce haziran için en yüksek sıcaklık 1965 yılında Sevilla'da kaydedilen 45.2 dereceydi.

YUNANİSTAN'DA SARI ALARM

Yunanistan İtfaiye Dairesi'nin yangın riski tahmin haritasına göre, bugün ülkenin 23 bölgesinde "sarı alarm" (seviye 3, yüksek risk) uygulandı.

Bu 23 bölgenin içinde Atina, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız Adası, Sisam Adası ve Selanik de bulunuyor.

Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda - 3

BELÇİKA "TURUNCU ALARM "VERDİ

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek, "turuncu alarm" verdi.

Bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 36 ve 37 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Enstitü, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp rahatsızlıkları olanlar için dikkatli olunması ve dış aktivitelerin sınırlandırılması uyarısında bulundu. 

Temmuz ayı için Belçika ortalaması, normalde günlük 23 derece.

Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda - 4

PORTEKİZ'DE 7 BÖLGE AŞIRI RİSKLİ

Portekiz'de, başkent Lizbon'un doğusundaki Mora'da 46.6 derecelik değer kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, 18 bölgeden yedisinin kırmızı “aşırı risk” uyarısı altında olduğunu, yarın gece havanın soğumasını beklendiğini bildirdi.

İTALYA'DA HASTANE BAŞVURULARI ARTTI

Pazar günü 27 şehirden 21'inde en yüksek sıcaklık alarmının verildiği İtalya'da, Toskana gibi en sıcak bölgelerde hastaneye başvurular yüzde 20 arttı.

İnsanlara sabah 11.00 ile akşam 18.00 arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda - 5

FRANSA'DA İLK ORMAN YANGINI

Fransa'da tarihte ilk kez sıcak hava uyarıları neredeyse tüm anakarayı kapsadı. Fransa Meteoroloji Kurumu Meteo-France, idari bölgelerin yüzde 88'ini, ikinci en yüksek turuncu sıcaklık uyarıları altına aldı. Ekoloji Bakanı Agnes Pannier-Runacher “Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum” dedi.

Fransız hükümeti, işletmelerden çalışanları sıcaktan korumak için çalışma saatlerini ayarlamalarını istedi. 200 devlet okulu dün ve bugün kısmen ya da tamamen kapalı kaldı.

Fransa'da yazın ilk yangını, hafta sonunda ülkenin güneybatısında çıktı ve 400 hektarlık bir alanın yanmasına, 100'den fazla kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilmesine yol açtı.

Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda - 6

ALMANYA'DA SU KULLANIMI SINIRLANDIRILDI

Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler için de risk geçerli. Alman meteoroloji servisi, sıcak ve kuru havanın orman yangını riskini arttırdığını belirtti.

Yarın, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı açıklandı ve bazı şehirlerin su kullanımına sınırlama getirildiği bildirildi.
Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaletinde hükümet, işverenleri çalışanlarına yönelik tehlikeyi dikkate almaya çağırdı.

İNGİLTERE'DE "RAHATSIZ EDİCİ" DURUM

İngiltere'de ise başkent Londra ve ülkenin güneydoğusunda sıcaklıkların 34 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, yüksek sıcaklıkların ve nemli koşulların, dışarıda çalışanlar için rahatsız edici olacağı uyarısında bulundu.

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