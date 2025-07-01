Avrupa'da hayat durdu: 46 derece görüldü, evler boşaltıldı, kaos kapıda

ALMANYA'DA SU KULLANIMI SINIRLANDIRILDI

Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler için de risk geçerli. Alman meteoroloji servisi, sıcak ve kuru havanın orman yangını riskini arttırdığını belirtti.

Yarın, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı açıklandı ve bazı şehirlerin su kullanımına sınırlama getirildiği bildirildi.

Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaletinde hükümet, işverenleri çalışanlarına yönelik tehlikeyi dikkate almaya çağırdı.

İNGİLTERE'DE "RAHATSIZ EDİCİ" DURUM

İngiltere'de ise başkent Londra ve ülkenin güneydoğusunda sıcaklıkların 34 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, yüksek sıcaklıkların ve nemli koşulların, dışarıda çalışanlar için rahatsız edici olacağı uyarısında bulundu.