Avrupa'da Haziran ayının sıcaklık rekorları kırıldı

Öte yandan, geçen ay aşırı sıcaklıkların yanı sıra Avrupa'nın pek çok bölgesinde fırtına da yaşandı. Güney Avusturya'da fırtına sel ve toprak kaymasına neden olurken, bir kişi öldü ve Karintiya bölgesindeki evleri ve yolları su bastı.