Avrupa'da kar hayatı dondurdu

Belçika'daki Brüksel Havalimanı'nın, internet sitesinden yapılan uyarıda, pistte yaşanabilecek don olayları ve uçakların buz tutma ihtimali nedeniyle uçuşlarda gün boyunca gecikmeler yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Brüksel Havalimanı'nda şimdiye kadar 20 kalkış ve 17 iniş olmak üzere toplam 37 sefer iptal edilirken 116 uçuş ertelendi.

Ülke medyasındaki haberlere göre, hava koşulları nedeniyle Belçika ile Hollanda arasındaki bazı tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.