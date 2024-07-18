Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı
Sıcak hava dalgası Avrupa genelinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kırım orman yangınları ile mücadele ediyor. Ukraynada ise Rusya saldırıları yüzünden elektrikler kesik, klimalar ve buzdolapları çalışmıyor.
AVRUPA'DA ORMAN YANGILARI
Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği Avrupa, aşırı sıcak havanın etkisi altında. Pek çok ülkede sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları çıktı.