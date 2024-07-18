Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı

Sıcak hava dalgası Avrupa genelinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kırım orman yangınları ile mücadele ediyor. Ukraynada ise Rusya saldırıları yüzünden elektrikler kesik, klimalar ve buzdolapları çalışmıyor.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 1

AVRUPA'DA ORMAN YANGILARI

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği Avrupa, aşırı sıcak havanın etkisi altında. Pek çok ülkede sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 2

40 DERECENİN ÜZERİNDE

Güneydoğu Avrupa'da yer alan Romanya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Romanya Ulusal Meteoroloji Ajansı ülke genelinde kırmızı kodlu uyarı yayınladı. Sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselebileceği konusunda uyardı

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 3

Orta ve Doğu Avrupa da sıcak hava dalgalarının etkisinde. Polonya'da termometreler 32 derecenin üzerini gösterdi.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 4

Kosova'da ise sıcaklık 36 derecenin üstünde ölçüldü. Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Kırım ve komşu ülke Bulgaristan'sa aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 5

RUSYA'NIN SALDIRILARI ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

Ukrayna'da Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle milyonlarca kişi elektrik kesintileriyle yaşamak zorunda.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 6

KLİMA KULLANAMIYORLAR

Hava sıcaklığının 34,5 dereceye kadar çıktığı başkent Kiev için bu bir rekor. Ancak sıcak havada bunalan Ukraynalılar elektrik kesintileri nedeniyle klima kullanamıyor.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 7

24 SAATTE 343 YANGIN ÇIKTI

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, son 24 saatte ülkenin 343 ayrı noktasında yangınlar çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada  “Kavrulmuş sıcak toprak. Gölgede sıcaklık 35 derece üzerinde, güneş her yerde parlıyor. Yangın ölü ağaçların arasından hızla yayılıyor. Ekipler yangının üzerine metre metre su döküyor, ancak yangının henüz söndürüldüğü yerlerde bile devrilen ağaçların kökleri yeniden alevleniyor. Son 24 saat içinde Ukrayna'nın ekosistemlerinde 343 yangın çıktı” denildi.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 8

TURİSTİK BÖLGELERE SICAK HAVA ENGELİ

Yunanistan'da en çok turist alan bölgelerden birisi olan Atina'daki Akropolis'in aşırı sıcak hava nedeniyle sabah 9 ile 14 saatleri arasında ziyarete kapanacağı duyuruldu.

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı - 9

Geçen ay da Akropolis yine aşırı sıcak hava nedeniyle günün en sıcak saatlerinde 2 gün üst üste ziyarete kapanmıştı.

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