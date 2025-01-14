Avrupa'da konut krizi: AB dışındaki ülkeler için "eşi benzeri görülmemiş" vergiler geliyor
İspanya, ülkedeki konut krizini çözmek amacıyla, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden satın alınan gayrimenkullere yüzde 100'e kadar vergi koymayı planladığını açıkladı. Hükümetin hedefinde, kısa süreli kiralamalar için kullanılan turistik apartman daireleri de var. İşte İspanya'nın konut krzine karşı alacağı önlemler...
İspanya, İngiltere gibi AB dışındaki ülkelerden satın alınan gayrimenkullere yüzde 100'e kadar vergi koymayı planlıyor.
Hükümet, İspanya'da pek çok kişinin ulaşamayacağı kadar yükselen konut maliyetlerine karşı artan öfkeyi bastırmaya çalışırken, bu önlem ülkenin başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklanan çok sayıda önlemden biriydi.
Sanchez, Avrupa genelinde son on yılda yüzde 48 oranında artan ve hane halkı gelirlerini çok aşan konut fiyatlarına atıfta bulunarak sorunun küresel niteliğinin altını çizmeye çalıştı.