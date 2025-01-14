Avrupa'da konut krizi: AB dışındaki ülkeler için "eşi benzeri görülmemiş" vergiler geliyor

YALNIZCA 2,5'İ SOSYAL KONUT

Madrid'de düzenlenen bir ekonomik forumda konuşan Başbakan Sanchez, “Batı, zengin ev sahipleri ve yoksul kiracılar olmak üzere iki sınıfa bölünmüş bir toplum haline gelmemek gibi belirleyici bir zorlukla karşı karşıya” dedi.

The Guardian gazetesine göre önerilen önlemler arasında sosyal konut arzının genişletilmesi, boş mülkleri yenileyen ve uygun fiyatlarla kiraya verenlere teşvik verilmesi ve sezonluk kiralamaların engellenmesi yer alıyor.

Sanchez, İspanya'da konutların sadece yüzde 2,5'inin sosyal konutlara ayrıldığını ve bu oranın Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını söyledi.

Ancak dünya çapında manşetlere taşınan, hükümetin AB üyesi olmayan yabancı alıcılara yönelik baskı planları oldu.