Avrupa'da konut krizi: AB dışındaki ülkeler için "eşi benzeri görülmemiş" vergiler geliyor

İspanya, ülkedeki konut krizini çözmek amacıyla, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden satın alınan gayrimenkullere yüzde 100'e kadar vergi koymayı planladığını açıkladı. Hükümetin hedefinde, kısa süreli kiralamalar için kullanılan turistik apartman daireleri de var. İşte İspanya'nın konut krzine karşı alacağı önlemler...

Avrupa'da konut krizi: AB dışındaki ülkeler için "eşi benzeri görülmemiş" vergiler geliyor - 1

İspanya, İngiltere gibi AB dışındaki ülkelerden satın alınan gayrimenkullere yüzde 100'e kadar vergi koymayı planlıyor.

Hükümet, İspanya'da pek çok kişinin ulaşamayacağı kadar yükselen konut maliyetlerine karşı artan öfkeyi bastırmaya çalışırken, bu önlem ülkenin başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklanan çok sayıda önlemden biriydi.

Sanchez, Avrupa genelinde son on yılda yüzde 48 oranında artan ve hane halkı gelirlerini çok aşan konut fiyatlarına atıfta bulunarak sorunun küresel niteliğinin altını çizmeye çalıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa'da konut krizi: AB dışındaki ülkeler için "eşi benzeri görülmemiş" vergiler geliyor - 2

YALNIZCA 2,5'İ SOSYAL KONUT

Madrid'de düzenlenen bir ekonomik forumda konuşan Başbakan Sanchez, “Batı, zengin ev sahipleri ve yoksul kiracılar olmak üzere iki sınıfa bölünmüş bir toplum haline gelmemek gibi belirleyici bir zorlukla karşı karşıya” dedi.

The Guardian gazetesine göre önerilen önlemler arasında sosyal konut arzının genişletilmesi, boş mülkleri yenileyen ve uygun fiyatlarla kiraya verenlere teşvik verilmesi ve sezonluk kiralamaların engellenmesi yer alıyor.

Sanchez, İspanya'da konutların sadece yüzde 2,5'inin sosyal konutlara ayrıldığını ve bu oranın Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını söyledi.

Ancak dünya çapında manşetlere taşınan, hükümetin AB üyesi olmayan yabancı alıcılara yönelik baskı planları oldu.

Avrupa'da konut krizi: AB dışındaki ülkeler için "eşi benzeri görülmemiş" vergiler geliyor - 3

"SPEKÜLASYON İÇİN 27 BİN EV ALDILAR"

İspanya uzun zamandır AB üyesi olmayan tatil evi alıcıları için popüler bir yer olmuştur; İngiltere, ABD ve Fas sakinleri İbiza, Marbella ve Barselona gibi yerlerde mülk satın almak için akın ediyor.

Sanchez yüzde 100'e varan vergiyi İspanya tarihinde “eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

“Bir fikir vermesi açısından, sadece 2023 yılında Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlar İspanya'da yaklaşık 27 bin ev ve daire satın aldı" diyen Sanchez, "Ve bunu içinde yaşamak için yapmadılar, ailelerinin yaşayacak bir yere sahip olması için yapmadılar, bunu spekülasyon yapmak, onlardan para kazanmak için yaptılar, ki biz, içinde bulunduğumuz kıtlık bağlamında, açıkça buna izin veremeyiz” diye konuştu.

Avrupa'da konut krizi: AB dışındaki ülkeler için "eşi benzeri görülmemiş" vergiler geliyor - 4

"OTELLERDEN DAHA AZ VERGİ ÖDEYEMEZLER"

Financial Times'a konuşan bir analist, hükümetin uzun süredir yasa çıkarma konusunda yaşadığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak, hükümetin amacının yasalaşma şansı düşük olan bir teklifle “belirsizlik ve gürültü” yaratarak yabancı emlak yatırımcılarını caydırmak olduğunu öne sürdü.

Hükümetin aldığı önlemler arasında, uzun süredir kira arzını daraltmakla ve yerel halkı piyasanın dışında bırakmakla suçlanan turistik apartman daireleri de yer alıyor.

Sanchez, bu kiralık dairelerle ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılacağını ve ödedikleri vergilerin artırılacağını söyledi.

İspanya başbakanı, “Kısa süreli kiralama için üç, dört, beş daireye sahip olanların otellerden daha az vergi ödemesi adil değil” dedi.

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