Avrupa’da plaj alarmı: İkinci corona virüs dalgası gelebilir

Dünya’da yeni tip corona virüs vakalarının sayısı 5 milyonu geçerken, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere’deki günlük ölüm oranlarında iki ayın en düşük rakamları kaydediliyor. Avrupa üllkelerinde şu anda kadar 1,74 milyonu aşkın vaka ve 165 bini aşkın virüs kaynaklı ölüm bildirildi.