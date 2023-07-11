Avrupa'da rekor yaz sıcaklıkları: 61 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi

2022 YAZINDA SICAKLIĞA BAĞLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 AVRUPA ÜLKESİ

Ülke Ölüm sayısı

İtalya 18 bin 10

İspanya 11 bin 324

Almanya 8 bin 173

Fransa 4 bin 807

İngiltere 3 bin 469

Yunanistan 3 bin 92

Romanya 2 bin 455

Portekiz 2 bin 212

Bulgaristan bin 277

Polonya 763

Avrupa 61 bin 672