Avrupa'da rekor yaz sıcaklıkları: 61 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi
Avrupa'da geçen yıl kıtada yaşanan en sıcak yaz mevsimi nedeniyle 61 binden fazla insan hayatını kaybetti. Rekor kıran sıcaklıklar, geçen yaz kıta genelinde sıcak hava dalgalarına, kuraklıklara ve orman yangınlarına yol açtı. Uzmanlar, Avrupa'da önlem alınmadığı takdirde 2040 yılına kadar her yıl ortalama 68 bin, 2040 sonrasında ise her yıl ortalama 100 bin kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle öleceğini tahmin etti.
Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü'nün (ISGlobal) Fransız Ulusal Sağlık Enstitüsü (Inserm) ile yaptığı araştırma, nüfusu 543 milyondan fazla olan 35 Avrupa ülkesindeki 823 bölge için 2015-2022 yılları arasındaki sıcaklık ve ölüm verilerini inceledi.