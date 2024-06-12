Avrupa'da salgın alarmı! Tehlike artıyor, hızla yayılmaya başladı
Avrupa yeni bir salgınla karşı karşıya. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), iklim değişikliği nedeniyle Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) olarak bilinen ve ateşli hastalıklara neden olan sivrisinek türünün kuzey, doğu ve batı Avrupa’da yayılmaya başladığını duyurdu.
ECDC’den yapılan açıklamada, “Dang, chikungunya ve Zika virüslerini bulaştırmasıyla bilinen Aedes albopictus, Avrupa'da kuzeye, doğuya ve batıya doğru yayılmaktadır ve şu anda 13 Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (AB/AEA) ülkesinde kendi kendini idame ettiren popülasyonlara sahiptir.