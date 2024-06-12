Avrupa'da salgın alarmı! Tehlike artıyor, hızla yayılmaya başladı

SEYAHATLER İTHAL VAKA RİSKİNİ ARTIRACAK

ECDC Direktörü Andrea Ammon, uluslararası seyahatlerin de sivrisinekle bulaşan hastalıkların yayılma olasılığını artıracağını belirterek, “Avrupa, iklim değişikliğinin istilacı sivrisineklerin daha önce etkilenmemiş bölgelere yayılması ve dang gibi hastalıkları daha fazla insana bulaştırması için nasıl daha elverişli koşullar yarattığını şimdiden görmektedir. Dangın endemik olduğu ülkelerden uluslararası seyahatlerin artması, ithal vaka riskini ve kaçınılmaz olarak yerel salgın riskini de artıracaktır. Avrupa'da en fazla risk altında olan bölgelerde vektör kontrol önlemleri, vakaların erken tespiti, zamanında gözetim, daha fazla araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile birlikte kişisel koruyucu önlemler çok önemlidir” dedi.