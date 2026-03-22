Avrupa'da sandıklar kuruldu: İtalya'da referandum, Slovenya'da seçim

Slovenya’da ise seçmenler, genel seçimler için sandık başına gidiyor. Mevcut merkez sol hükümet ile eski Başbakan Janez Jansa liderliğindeki sağcı popülist muhalefet arasında geçmesi beklenen seçim, bir “ruh hali testi” olarak görülüyor. Avrupa’nın siyasi ruh hali için bir gösterge niteliği taşıyan seçimde, Donald Trump hayranı olan Jansa'nın iktidara dönüp dönmeyeceği merak konusu oluyor.

Anketler yarışın son derece çekişmeli geçeceğini gösterirken, ne mevcut Başbakan Robert Golob’un Özgürlük Hareketi partisinin ne de Jansa’nın Sloven Demokrat Partisi’nin 90 üyeli parlamentoda tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor, bu durum hükümetin kurulması için küçük partilerin desteğini zorunlu kılıyor.

Seçim kampanyasının son günlerine, Jansa’nın partisinin hükümeti yıpratmak amacıyla İsrailli özel istihbarat ajansı Black Cube ile anlaştığı iddiaları ve gizli kaydedilen videolar damga vurdu.

Başlangıçta hükümeti yolsuzlukla suçlamak için kullanılan bu videolar, gazetecilerin ve insan hakları örgütlerinin bu operasyonun arkasında muhalefetin talebiyle hareket eden eski İsrailli ajanların olduğunu ortaya çıkarmasıyla Jansa’nın popülarite kaybına uğrayabileceği belirtiliyor

Mevcut Başbakan Golob, bu durumu AB’ye yönelik bir tehdit olarak nitelendirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Slovenya Başbakanı’nın bir dezenformasyon müdahalesinin kurbanı olduğunu belirterek Golob’a destek verdi.

Olası bir Jansa zaferinin ülkeyi yakın müttefiki Viktor Orban liderliğindeki Macaristan'ın yoluna sokmasından ve AB ile NATO içinde bir "sorun çıkarıcı" haline getirmesinden endişe ediliyor. Ayrıca bu seçim, 2024'te Filistin'i bir devlet olarak tanıyan ve İsrail yerleşim birimlerinden gelen ürünleri yasaklayan mevcut hükümetin dış politika çizgisinin devam edip etmeyeceğini de belirleyecek. Zira Jansa, Başbakanlığı döneminde İsrail’e verdiği güçlü destekle tanınıyor.