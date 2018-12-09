Avrupa'da Sarı Yelekliler korkusu (Hangi ülkelere sıçrar?)

1 Fransa'da zamları protesto eden "Sarı Yelekliler"in dünkü eyleminde 200 kişi yaralandı, 1220 gösterici gözaltına alındı. Dün savaş alanına dönen Paris sokaklarında bugün temizlik çalışmaları yapıldı. Hükümet sözcüsü ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki hafta önemli açıklamalar yapacağını duyurdu. Hükümet sözcüsü, Macron'un yapacağı açıklamanın tarihi ve içeriği hakkında ayrıntı vermedi.

2 Fransa'da 4 haftadır süren eylemlerin ardından açıklama yapan Fransa Başbakanı Edouard Philippe de "ulusal birliği" yeniden sağlayacaklarını söyledi.

3 "Barışçıl eylemcilerle görüşmeler devam etmeli" diyen Başbakan Philippe, "Herhangi bir vergi artışı ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Ulusal birliği, diyalog, çok çalışma ve bir araya gelerek yeniden inşa etmeliyiz" şeklinde konuştu.

4 "Sarı Yelekliler"den oluşan bir heyetle dün görüşen Başbakan Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda diyaloğu teşvik etmek amacıyla yeni önlemler açıklayacağını söyledi.

5 Fransa Başbakanı Philippe ile görüşen "Sarı Yelekliler" heyettindeki Jacline Mouraud basına yaptığı açıklamada, Philippe'le konu hakkındaki görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

6 Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ivedi bir şekilde konuya ilişkin açıklama yapmasını ve isteklerini değerlendirmesini beklediklerini söyleyen Mouraud, Macron yönetiminde ortamı yumuşatacak adımların gelmesi gerektiğini vurguladı.

7 GÖSTERİLERDE 17'Sİ POLİS 118 KİŞİ YARALANDI Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs- Elysees Caddesi'nde polis "Sarı Yelekliler"e biber gazıyla müdahale etti, 1220 kişi gözaltına alındı, 17'si polis 200 kişi yaralandı. Ülke çapında 89 bin polis görev yaptı.

8 Fransa'da akaryakıt zamlarına tepkiyle başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimine karşı öfkeye dönüşen "Sarı Yelekliler"in protestoları, başkent Paris sokaklarını karıştırdı.

9 Ülkedeki gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1220 kişi gözaltına alındı, 17'si polis 200 kişi yaralandı. Protestolar nedeniyle Champs-Elysees'deki mağaza ve restoranlar kepenk indirdi. Ülke çapında 89 bin polis görev yaptı.

10 BİBER GAZIYLA MÜDAHALE "Sarı Yelekliler" hükümetin iptal çağrılarına ve akaryakıt zamlarının gelecek yıl için kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına rağmen başta Paris'te olmak üzere ülke çapında Macron ve hükümetinin siyasi ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla sokaklara döküldü.

11 Eylemciler dün yerel saatle 07.00 sularında Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanmaya başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmelerine izin verdi. "Macron istifa" sloganları atan Sarı Yelekliler, polisle zaman zaman gergin anlar yaşadı.

12 Sarı Yelekliler öğle saatlerinde güvenlik görevlilerinin itidal çağrılarına rağmen civardaki caddelere girerek, ara sokaklarda polise taş ve şişe fırlattı, çok sayıda aracı ateşe verdi.

13 Polisle Sarı Yeleklilerin zaman zaman gergin anlar yaşadığı caddelere tansiyonun yükselmesiyle takviye zırhlı polis araçları sevk edildi.

14 Republique ve Opera gibi farklı noktalarda da eylem yapan göstericiler, birçok mağazayı yağmaladı ve çevreye zarar verdi.

15 Ülkenin birçok kentindeki gösteriler nedeniyle çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.

16 ŞİDDET ARA SOKAKLARA SIÇRADI Champs-Elysees etrafındaki ara sokaklara dağılan göstericiler, çok sayıda araç yaktı, barikatları ateşe verdi ve mağaza camlarını kırdı.

17 1220 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke çapında 125 bin kişinin katıldığı eylemlerde çıkan olaylarda 1220 kişinin gözaltına alındığını ve 17'si polis 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

18 Geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması dikkati çekti.

19 Ülke çapında 89 bin polis görev yaptı, Paris'te de 8 bin polisle 12 zırhlı araç görev aldı.

20 "HÜKÜMET KENDİ ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR" Paris'teki gösterilere katılan 25 yaşındaki François Dominique, yıllardır asgari ücretle çalıştığını ve zam beklediğini belirterek, bu konuda adım atmayan hükümete tepki gösterdi.

21 Vergi artışından da şikayet eden Dominique, "Hükümet kendi çıkarını düşünüyor. Bizim çıkarlarımız önemsenmiyor. Demokratik bir ülke olduğumuzu düşünürsek bu, kabul edilemez birşey" diye konuştu.

22 Benoit Bouet de Sarı Yeleklileri desteklemek için gösteriye katıldığına dikkati çekerek, Macron yönetiminin politikalarını eleştirdi.

23 PARİS'TE HAYAT DURDU Eylemler nedeniyle Champs-Elysees'deki mağaza ve restoranlar kepenklerini indirdi.

24 Gösteriler sebebiyle Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler de kapatılırken Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar iptal edildi.

25 Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında bugün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

26 Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ve geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da ziyarete kapalı tutuldu.

27 Eylemler nedeniyle 30 civarındaki metro durağı da hizmet veremedi.

28 PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI? Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

29 Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

30 Champs-Elysees ve çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

31 "Sarı Yelekliler'in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

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