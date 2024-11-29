Avrupa'da savaş hazırlığı: 72 saat hayatta kalabilir misiniz?

Avrupa'da geniş çaplı bir çatışma ihtimali pek çokları için uzak görünse de bazı ülkeler bunu ciddiye alıyor.

Uygulamalar ve kitapçıklar, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl sığınak inşa edileceği, yiyecek stoklanacağı ve elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor.

Almanya, saldırı durumunda insanların en yakın sığınağı bulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor.

İsveç, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı 32 sayfalık bir broşür dağıtıyor.

Yarım milyon Finli şimdiden bir acil durum hazırlık rehberi indirmiş durumda.