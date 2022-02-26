Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'nın batısına doğru yeni bir göç hareketliliği başladı. Polonya'dan yapılan açıklamaya göre üç günde sınırı geçenlerin sayısı 100 bini aştı. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel
Szefernaker, "Ukrayna'dan geçişler azalmalı" dedi. İşte yeni insan dalgasından kareler...
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