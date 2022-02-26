Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'nın batısına doğru yeni bir göç hareketliliği başladı. Polonya'dan yapılan açıklamaya göre üç günde sınırı geçenlerin sayısı 100 bini aştı. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Szefernaker, "Ukrayna'dan geçişler azalmalı" dedi. İşte yeni insan dalgasından kareler...

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 26.02.2022 - 13:39

Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 1
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 2
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 3
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 4
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 5
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 6
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 7
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 8
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 9
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 10
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 11
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 12
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 13
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 14
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 15
Avrupa'da yeni mülteci akını: 100 bin kişi sınırı geçti - 16

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