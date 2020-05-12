Avrupa’da Covid-19’un ardından katil arılar can aldı

"MİLYONLARCA MASUM YERLİ BÖCEK ÖLEBİLİR"

California Üniversitesi'nde Entomoloji Profesörü olan Dr. Doug Yanega, “Panik yüzünden milyonlarca masum yerli böcek ölecek. Çin, Kore ve Japonya'daki insanlar yüzlerce yıldır bu eşek arısı ile yan yana yaşamışlar ve orada bu böcekler insan toplumunun çöküşüne neden olmamıştır. Japonya, Çin ve Kore'deki meslektaşlarım, ne kadar hassas olduğumuza inanamayarak gözlerini yuvarlıyorlar” açıklamasını yaptı.