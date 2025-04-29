Avrupa'daki elektrik kesintileri Güneş patlamasını akıllara getirdi: Güneş patlaması nedir, etkileri neler?

Dünya Güneş patlamasının neden olduğu jeomanyetik güneş fırtınasını büyük ölçüde atlatmayı başarsa da uzmanlar, daha güçlü patlamaların 2025'e kadar devam edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu tür olaylar yalnızca elektrik şebekelerini ve iletişim sistemlerini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda uydu teknolojileri, GPS sistemleri ve havacılık güvenliği üzerinde de ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle bilim insanları, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olası etkiler için hem altyapının hem de toplumun hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.