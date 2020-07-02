Avrupa'daki en kirli havaya sahip başkent: Üsküp

AB'NİN BELİRLEDİĞİ DEĞERDEN 10 KAT DAHA FAZLA

Partikül Madde (PM) seviyesi Üsküp’te AB’nin standart olarak belirlediği değerden 10 kat daha fazla. Bu hem çapı 10 mikrometreden küçük parçacıklar olan PM10 hem de akciğere girebilen çapı 2,5 mikrometreden küçük olan PM2,5 ölçümlerinde de geçerli.

Partiküler kirlilik nedir?

Partiküler kirlilik (PM) havada bulunan katı partiküllerin ve sıvı damlacıkların bir karışımından oluşuyor. Akciğerlere kadar girebilen çok küçük partiküller 10PM’in altındaki partüküllerden oluşuyor ve solunum sisteminde birikerek ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyorlar.

2,5 PM’den daha küçük partiküller “ince partiküller” olarak adlandırıılıyor. 2.5-10 PM aralığındaki partiküller ise “kaba” partiküller olarak adlandırılıyor.