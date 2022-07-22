Avrupa'daki orman yangınları uzaydan görüntülendi (Yüzey sıcaklıklarının 55 dereceye ulaştığı görüldü)

Copernicus Sentinel-2 tarafından 18 Temmuz'da çekilen bir görüntü, Losacio orman yangınından çıkan duman bulutu ve aktif alevlerin yanı sıra Sierra de la Culebra'nın yanık alanlarını gösterdi.

ESA, 'Küresel ısınmanın etkileri arttıkça, bu tür aşırı hava olaylarının da artmasından korkuluyor. Gezegenin yörüngesinde dönen uydular, dünyamızın nasıl değiştiğini anlamak ve izlemek için veri sağlamada önemli bir rol oynuyor. Bunlar yeni politikalar üretmek için anahtar veriler” denildi.