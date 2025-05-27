"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi

ABD DE BASKIYI ARTIRIYOR

ABD'li, Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer ve askeri uzmanlar, Rusya'nın savaş alanındaki askeri üstünlüğünü kaybettiğine inanıyor ve bunu Rusya üzerindeki baskıyı arttırmak için bir itici güç olarak sunuyor.

AB, Rusya'nın ateşkesi reddetmeye devam etmesi halinde yaptırımları arttırma sözü verdi ve bloğun 18. yaptırım paketi şu anda görüşülüyor. ABD Başkanı Donald Trump da son olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılabileceği sinyalini verdi.