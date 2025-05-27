"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi

Ukrayna dış istihbarat şefi Ivashchenko, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinden 2 ile 4 yıl sonra Avrupa'ya karşı bir saldırı başlatabileceğine işaret etti.

"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi - 1

Ukrayna dış istihbarat (SZRU) şefi Oleh Ivashchenko, Ukrinform'a verdiği ve 26 Mayıs'ta yayınlanan röportajında Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinden 2 ile 4 yıl sonra savaş kabiliyetlerini geri kazanabileceğini ve Avrupa'ya karşı bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Ivashchenko röportajda “Yaptırımlar kaldırılırsa yeniden silahlanma süreci çok daha hızlı ilerleyecektir” dedi ve Kiev'in tahminlerini Avrupalı ortaklarıyla paylaştığını sözlerine ekledi.

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"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi - 2

MOSKOVA-NATO GERİLİMİ ARTTI

Batılı yetkililer daha önce de benzer zaman tahminlerini paylaşmış ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona ermesinin ardından Moskova ile NATO arasında açık bir çatışma tehdidinin arttığının altını çizmişlerdi.

ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerinin komutanı Christopher Cavoli, geçtiğimiz ay, Rusya'nın kuvvetlerini önceden tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde yeniden inşa ettiği uyarısında bulundu.

"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi - 3

"1 MİLYONA YAKIN RUS ASKER ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna ordusu, savaşın patlak vermesinden bu yana Rusya'nın 1 milyona yakın askerini öldürdüğünü, yaraladığını ya da başka şekillerde kayıp olarak listelediğini iddia ediyor.

Kiev'in Batılı ortakları, yani ABD ve AB de tedarik zincirlerini kesmeyi ve Moskova'nın ekonomisini daraltmayı amaçlayan ağır yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın güçlerini yeniden oluşturma kabiliyetini kısıtlamaya çalıştı.

"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi - 4

ABD DE BASKIYI ARTIRIYOR

ABD'li, Avrupalı ve Ukraynalı yetkililer ve askeri uzmanlar, Rusya'nın savaş alanındaki askeri üstünlüğünü kaybettiğine inanıyor ve bunu Rusya üzerindeki baskıyı arttırmak için bir itici güç olarak sunuyor.

AB, Rusya'nın ateşkesi reddetmeye devam etmesi halinde yaptırımları arttırma sözü verdi ve bloğun 18. yaptırım paketi şu anda görüşülüyor. ABD Başkanı Donald Trump da son olarak Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılabileceği sinyalini verdi.

"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi - 5
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