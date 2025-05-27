"Avrupa'daki Rus tehlikesi": Ukrayna 2 yıl süre verdi
Ukrayna dış istihbarat şefi Ivashchenko, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinden 2 ile 4 yıl sonra Avrupa'ya karşı bir saldırı başlatabileceğine işaret etti.
Ukrayna dış istihbarat (SZRU) şefi Oleh Ivashchenko, Ukrinform'a verdiği ve 26 Mayıs'ta yayınlanan röportajında Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinden 2 ile 4 yıl sonra savaş kabiliyetlerini geri kazanabileceğini ve Avrupa'ya karşı bir saldırı başlatabileceğini söyledi.
Ivashchenko röportajda “Yaptırımlar kaldırılırsa yeniden silahlanma süreci çok daha hızlı ilerleyecektir” dedi ve Kiev'in tahminlerini Avrupalı ortaklarıyla paylaştığını sözlerine ekledi.