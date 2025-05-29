Avrupa'dan "10 yıl" mesajı: Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor

Dünyada 10 yıl içinde yeni bir düzen oluşacağını söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Barışın getirdiği kazanca güvenebileceğimizi düşündük. Ama bu dönem sona erdi" dedi.

Avrupa'dan "10 yıl" mesajı: Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor - 1

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'da düzenlenen törende, 1950 yılından bu yana Avrupa'ya ve Avrupa'nın birleşmesine olağanüstü katkı sağlayan kişi veya kurumlara verilen Şarlman Ödülü'ne layık görüldü.

Aachen kentinde düzenlenen törende ödülünü alan Ursula Von der Leyen, yaptığı konuşmada, 21. yüzyıla uygun, Avrupa'nın kendisi tarafından şekillendirilen ve yönetilen yeni bir "Pax Europaea (Avrupa Barışı) anlayışı"nı savundu. 

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Avrupa'dan "10 yıl" mesajı: Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor - 2

"BİR DÖNÜM NOKTASI"

Leyen, "Bir zamanlar uluslararası düzen diye güvendiğimiz yapı, hızla uluslararası düzensizliğe dönüştü" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini, onlarca yıl süren istikrarın ardından eski hakikatleri yıkan bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Avrupa'dan "10 yıl" mesajı: Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor - 3

"EN ÇARPICI ÖRNEK PUTİN'İN SAVAŞI"

ABD öncülüğündeki NATO ittifakının uzun süre Avrupa'da bir rahatlık duygusuna neden olduğunu vurgulayan Von der Leyen, soğuk savaş sonrası döneme atıfta bulunarak, "Barışın getirdiği kazanca güvenebileceğimizi düşündük. Ama bu dönem sona erdi. Dünya yeniden imparatorluk hayalleri ve savaşlarıyla şekilleniyor" diye konuştu.

Demokratik toplumların düşmanlarının yeniden silahlandığını ve harekete geçtiğini kaydederek, "Bunun en çarpıcı örneği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik acımasız ve vahşi savaşıdır" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan "10 yıl" mesajı: Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor - 4

10 YILDA YENİ BİR DÜZEN OLUŞACAK

Avrupa Birliği (AB) ve üye devletlerin yüz milyarlarca euroluk savunma harcamalarını artırma kararlarına değinen Von der Leyen, "Zaman değişiyor ve Avrupa da onunla birlikte değişiyor. Bunu barışı savunmak için her şeyi ortaya koymak adına yapıyoruz. Bu 10 yılda yeni bir uluslararası düzen oluşacak. Bu düzenin Avrupa ve dünya için doğuracağı sonuçları sadece kabullenmek istemiyorsak, onu bizim şekillendirmemiz gerekiyor" dedi.​  

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