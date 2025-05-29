Avrupa'dan "10 yıl" mesajı: Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor
Dünyada 10 yıl içinde yeni bir düzen oluşacağını söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Barışın getirdiği kazanca güvenebileceğimizi düşündük. Ama bu dönem sona erdi" dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'da düzenlenen törende, 1950 yılından bu yana Avrupa'ya ve Avrupa'nın birleşmesine olağanüstü katkı sağlayan kişi veya kurumlara verilen Şarlman Ödülü'ne layık görüldü.
Aachen kentinde düzenlenen törende ödülünü alan Ursula Von der Leyen, yaptığı konuşmada, 21. yüzyıla uygun, Avrupa'nın kendisi tarafından şekillendirilen ve yönetilen yeni bir "Pax Europaea (Avrupa Barışı) anlayışı"nı savundu.