Avrupa'dan "10 yıl" mesajı: Dünya imparatorluk hayalleriyle şekilleniyor

"EN ÇARPICI ÖRNEK PUTİN'İN SAVAŞI"

ABD öncülüğündeki NATO ittifakının uzun süre Avrupa'da bir rahatlık duygusuna neden olduğunu vurgulayan Von der Leyen, soğuk savaş sonrası döneme atıfta bulunarak, "Barışın getirdiği kazanca güvenebileceğimizi düşündük. Ama bu dönem sona erdi. Dünya yeniden imparatorluk hayalleri ve savaşlarıyla şekilleniyor" diye konuştu.

Demokratik toplumların düşmanlarının yeniden silahlandığını ve harekete geçtiğini kaydederek, "Bunun en çarpıcı örneği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik acımasız ve vahşi savaşıdır" ifadelerini kullandı.