Avrupa'dan 776 finans kuruluşu yasa dışı yerleşimlerdeki İsrail şirketlerini destekliyor

DESTEK 300 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Girişimin Belçikalı ortaklarından "CNCD 11.11.11" isimli STK tarafından yapılan açıklamada 776 Avrupalı ​​finans kuruluşunun işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren şirketleri Ocak 2020 ila Ağustos 2023 arasında 164,2 milyar dolarlık krediler ve 144,7 milyar dolar değerinde hisse senedi ve tahvil ile desteklediği belirtildi.