Avrupa'dan 776 finans kuruluşu yasa dışı yerleşimlerdeki İsrail şirketlerini destekliyor
Yeni bir araştırmaya göre, Avrupa'dan 776 kuruluş (şirket) işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli şirketlere finansman sağlıyor. Söz konusu finansmanın yoplam değeri ise 300 milyar doları aşıyor.
Belçika, Fransa, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya, İngiltere'nin yanı sıra Filistin ve Orta Doğu'dan sivil toplum kuruluşlarının (STK) oluşturduğu, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrailli yerleşimcilerin şirketleri ile Avrupalı finans kuruluşları arasındaki ilişkiyi araştıran DBIO (Don't buy into occupation) girişimi, yeni bir rapor yayımladı.