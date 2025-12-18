Avrupalı çiftçiler AB zirvesini traktörlerle protesto etti
18.12.2025 15:05
AFP, İHA, Reuters
Avrupalı çiftçiler tarım politikalarını ve ticaret anlaşmalarını protesto etmek için AB zirvesinin yapıldığı Brüksel'de protesto düzenledi.
TRAKTÖRLER ZİRVE ÖNCESİNDE BRÜKSEL'E GELDİ
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği liderlerinin bir araya geldiği zirve öncesinde Avrupalı çitfçiler protesto gösterileri gerçekleştirdi. Avrupalı çiftçiler, AB liderlerinin buluştuğu zirve öncesi tarım politikalarını ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına tepkilerini göstermek amacıyla traktörleriyle Belçika'nın başkent Brüksel'e geldi. Çiftçiler 27 AB ülkesi liderinin bir arada bulunduğu Europa Binası'na yakın olan Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.
PROTESTOCULARA POLİS MÜDAHALE ETTİ
Avrupalı çiftçiler, zirve öncesinde tarım politikaları ve Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur ile birlikte planlana serbest ticaret anlaşmasına tepki gösterdi. Traktörleriyle bazı yolları kapatan çiftçiler, havai fişek patlattı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. Bu anlaşmalar ve politikalara yapılan protestolara yaklaşık 10 bin çiftçinin katıldığı tahmin ediliyor.
ÇİFTÇİLER NEDEN PROTESTO EDİYOR?
20 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan tartışmalı anlaşma, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini yaratacak. 2024 yılının sonlarında yürürlüğe girmesi beklenen Mercosur anlaşmasına bir türlü onay çıkmamıştı. Bu anlaşma AB'nin Latin Amerika'ya daha fazla araç, makine, şarap ve alkollü içki ihraç etmesine olanak sağlarken, Güney Amerika'dan sığır eti, şeker, pirinç, bal ve soya fasulyesinin Avrupa'ya girişini kolaylaştıracak. Dolayısıyla gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla devasa pazarlarda dengelerin değişmesi bekleniyor.
Çiftçiler bu anlaşmanın ve politikaların sonucunda piyasanın daha ucuz alternetiflerle doldurulacağı ve bunun da geçim kaynaklarına olumsuz olarak etkisi olacağından dolayı şiddetle karşı çıkıyor.