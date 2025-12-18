Avrupalı çiftçiler AB zirvesini traktörlerle protesto etti

20 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan tartışmalı anlaşma, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini yaratacak. 2024 yılının sonlarında yürürlüğe girmesi beklenen Mercosur anlaşmasına bir türlü onay çıkmamıştı. Bu anlaşma AB'nin Latin Amerika'ya daha fazla araç, makine, şarap ve alkollü içki ihraç etmesine olanak sağlarken, Güney Amerika'dan sığır eti, şeker, pirinç, bal ve soya fasulyesinin Avrupa'ya girişini kolaylaştıracak. Dolayısıyla gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla devasa pazarlarda dengelerin değişmesi bekleniyor.

Çiftçiler bu anlaşmanın ve politikaların sonucunda piyasanın daha ucuz alternetiflerle doldurulacağı ve bunun da geçim kaynaklarına olumsuz olarak etkisi olacağından dolayı şiddetle karşı çıkıyor.