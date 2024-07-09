Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu!

Tenerife Adası'nda tatil yapan 19 yaşındaki Jay Slater, Tenerife'de sadece altı ay içinde kaybolan 11. kişi oldu. Genç adamın kayboluşu gizemini korurken uzmanlar çok sayıda turistin kayboluşundan adada süren uyuşturucu rekabeti ve çeteleri sorumlu tutuyor.

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 1

Her yıl milyonlarca turist, uygun fiyatlı bir tatil arayışı nedeniyle İspanya'nın Tenerife adasına akın ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 2

13 GÜN BOYUNCA ARANDI

Üç hafta önce, 19 yaşındaki Jay Slater,Tenerife'de yaptığı tatil sırasında kayboldu. Genç adam 17 Haziran sabahından beri görülmedi ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolması büyük ilgi gördü.

Polis ve dağ kurtarma ekipleri, köpekler, insansız hava araçları ve bir helikopter kullanarak onu aramak için 13 gün boyunca uğraştı.

En son telefonunun sinyal verdiği Masca Vadisi'nde arama çalışmaları 30 Haziran'da sonlandırıldı.

6 AYDA KAYBOLAN 11. KİŞİ

Trajik kayboluşu, internet dedektiflerinin acımasız komplo teorilerine konu oldu ve Tenerife'de yaşayan ailesi bu teorileri kınadı.

Jay'e üç hafta önce ne olduğu hala bir sır. Ancak ailesi olayın "endişe verici bir yönü" olduğuna inanıyor ve onun vakası adanın gece hayatının karanlık tarafını vurguluyor.

Jay, yıllar içinde Tenerife'de ortadan kaybolan turistlerin uzun listesine katıldı. Genç adam, Tenerife'de sadece altı ay içinde kaybolan 11. kişi oldu. Diğer vakalar neredeyse 40 yıl sonra bile hala çözülemedi...

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 3

ANNE VE ÇOCUKLAR KAYIPLARA KARIŞIYOR

27 yaşındaki Mariel González Gutiérrez isimli Meksikalı anne ve iki yaşındaki Sebastian Cobos Gonzalez isimli oğlunun 21 Mart'ta Santa Cruz de Tenerife'de kaybolduğu bildirilmişti.

İspanyol El Espanol gazetesi, Sebastian'ın anne ve babasının daha önce "ortak velayet" konusunda anlaşmaya varmaları üzerine, bir hakimin Sebastian'ın pasaportunun geri alınmasına karar verdiğini bildirdi.

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 4

Belaruslu bir anne ve oğlunun da 27 Mart'ta kaybolduğu bildirilmişti. Yerel haberlere göre, 28 yaşındaki Natalia ve oğlu o tarihten bu yana sosyal medyada fotoğraflanıyor.

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 5

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Yerel gazete Canarian Weekly, Marc'ın 66 yaşındaki eşi Laura Gaston'un, Tenerife açıklarında Arico yakınlarında bir balıkçı tarafından yüzerken bulunduğunu bildirdi.

Başına torba geçirilen kadının bir elinin ve iki bacağının olmadığı belirtildi.

Laura'nın bir arkadaşı, kaybolduktan sonraki günlerde Belçika gazetesi 7sur7'ye, "Komşular onları pazartesi akşamı köydeki bir yoga dersine yürüyerek giderken görmüşler. Mutlu görünüyorlardı, sadece adadaki hayatlarının tadını çıkarıyorlardı" açıklamasında bulundu.

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 6

SOYULDUKTAN SONRA KAYBOLDU

İrlandalı 28 yaşındaki futbolcu Ryan Cooney, geçen kasım ayında Tenerife'de tatil yaparken saldırıya uğrayıp soyulduktan sonra ortadan kaybolmuştu.

En son 9 Kasım'da Playa de las Americas'taki bir apartman kompleksinde görülen adamın izine rastlanan tek şey pasaportuydu.

Birkaç gün süren çaresiz çağrılar ve ailesinin Tenerife'ye uçmasının ardından Ryan, 13 Kasım'da aniden yeniden ortaya çıktı.

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 7

EN ESKİ KAYIP

Londra'nın Holborn kasabasında yaşayan 18 yaşındaki Billy Bennet, 1 Aralık 1985'te Tenerife'deki tatilinden kayboldu.

Genç adam, arkadaşıyla birlikte İspanya adasına gitmeyi planlamıştı ancak son anda vazgeçince tek başına yola çıkmaya karar verdi.

Billy'nin Las Americas tatil köyünde kaldığı ve sık sık Sergeant Peppers gece kulübünde görüldüğü biliniyor.

Arkadaşı daha sonra Billy'nin "çok kötü durumda" göründüğünü, parasını kaybettiğini ve kalacak yeri olmadığını söylediğini iddia etti.

Bugüne kadar nerede olduğu bilinmiyor.

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 8

TENERIFE'İN KARANLIK SUÇ DÜNYASI

İngiliz uyuşturucu satıcıları, Tenerife'deki uyuşturucu ticaretinin kontrolü için İtalyan mafyasıyla mücadele ediyor.

Çeteler arasında adaların karlı uyuşturucu ticaretinin kontrolü için acımasız bir mücadele var.

İtalya ve İngiltere'den gelen suç çeteleri, Costa Adeje'de ve Playa de las Americas'ta uyuşturucu tedarikinde üstünlük sağlamak için mücadele ediyor.

Çete uzmanları, geçmişte İtalyan organize suç gruplarının Latin Amerika'dan Avrupa'ya kokain sokmak için giderek daha fazla yerel suçluyla birlikte çalıştığını, çoğunlukla Kanarya Adaları'nı yasadışı sevkiyatların üssü olarak kullandığını söyledi.

Turistlerin toplandığı her yer uyuşturucu satıcıları için birincil hedef olarak görülüyor.

Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu! - 9

EN SON  UYUŞTURUCU KRALI İLE GÖRÜLDÜ

Aralık ayında Tenerife'de düzenlenen büyük bir operasyonda sekiz mafya üyesi ve bir Kolombiyalı kartel lideri tutuklandı.

Tenerife'deki bir villaya düzenlenen silahlı polis baskını sonucu 950 kilo saf kokain, bir miktar silah ve 12 bin euro nakit para ele geçirildi.

Jay'i kaybolmadan önce son görenlerden biri de 17 Haziran sabahının erken saatlerinde 19 yaşındaki Jay'i arabasıyla Airbnb'sine geri götüren 31 yaşındaki Ayub Qassim'di.

Qassim, 2015 yılında Galler'i A sınıfı uyuşturucuyla doldurma girişiminin beyni olduğu gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER