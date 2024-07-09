Avrupalı turistlerin gittiği adada gizemli kayıplar: Son 6 ayda 11 kişi kayboldu!

13 GÜN BOYUNCA ARANDI

Üç hafta önce, 19 yaşındaki Jay Slater,Tenerife'de yaptığı tatil sırasında kayboldu. Genç adam 17 Haziran sabahından beri görülmedi ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolması büyük ilgi gördü.

Polis ve dağ kurtarma ekipleri, köpekler, insansız hava araçları ve bir helikopter kullanarak onu aramak için 13 gün boyunca uğraştı.

En son telefonunun sinyal verdiği Masca Vadisi'nde arama çalışmaları 30 Haziran'da sonlandırıldı.

6 AYDA KAYBOLAN 11. KİŞİ



Trajik kayboluşu, internet dedektiflerinin acımasız komplo teorilerine konu oldu ve Tenerife'de yaşayan ailesi bu teorileri kınadı.

Jay'e üç hafta önce ne olduğu hala bir sır. Ancak ailesi olayın "endişe verici bir yönü" olduğuna inanıyor ve onun vakası adanın gece hayatının karanlık tarafını vurguluyor.

Jay, yıllar içinde Tenerife'de ortadan kaybolan turistlerin uzun listesine katıldı. Genç adam, Tenerife'de sadece altı ay içinde kaybolan 11. kişi oldu. Diğer vakalar neredeyse 40 yıl sonra bile hala çözülemedi...