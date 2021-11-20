Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları

Avrupa kıtasına turistik bir seyahat gerçekleştirildiğinde akla ilk gelen yerler Paris, Roma Barcelona gibi şehirler oluyor. Bu şehirler birçok kişinin ‘yapılacaklar listesi’nin ilk sıralarında yer alırken, kıtanın küçük ve az bilinen kasabaları da güzel mimarisi ve kültürel yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Mütevazı balıkçı kasabalarından Orta Çağ’da söz sahibi olmuş kasabalara kadar Avrupa’nın en güzel kasabalarının bazıları..

Haberler - ntv.com.tr 20.11.2021 - 08:01

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 1

GİETHOORN, HOLLANDA

Hollanda'nın Venedik’i olarak bilinen Giethoorn’da hayat suyun etrafında dönüyor.

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 2

Herhangi bir yere gitmek isteyen kişiler ya yürüyor ya da deniz yoluyla bir yere ulaşıyor.

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 3

GUİMARAES, PORTEKİZ

Guimaraes, Portekiz’in ilk başkenti olarak ülke tarihi için çok önemli bir rol oynuyor.

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 4

12. yüzyılda ülkenin ilk başkenti seçilen bölgede, o dönemden kalma manastırlar, büyük eski saraylar ve bir uçurumun üzerine kurulmuş harap bir kale büyük ölçüde bozulmadan duruyor.

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 5

ROSCOFF, FRANSA

Fransa'nın Brittany bölgesinde, servetini pembe soğanlarını ihraç ederek kazanan Roscoff kasabası, düzenli yapısıyla dikkat çekiyor.

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 6

AVRUPA'DAKİ DİĞER KASABALAR

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 7

ANGHİARİ, İTALYA

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 8
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 9

NAFPLİON, YUNANİSTAN

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 10
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 11

MOSTAR, BOSNA-HERSEK

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 12
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 13

MAZARA DEL VALLO, SİCİLYA

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 14
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 15

CLOVELLY, BİRLEŞİK KRALLIK

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 16
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 17

DİNKELSBÜHL, ALMANYA

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 18
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 19

KORCULA, HIRVATİSTAN

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 20
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 21

KENMARE, İRLANDA

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 22
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 23

PİRAN, SLOVENYA

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 24
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 25

REİNE, NORVEÇ

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 26
Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 27

TARNOW, POLONYA

Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları - 28

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