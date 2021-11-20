Avrupa'nın az bilinen en güzel kasabaları

Haberler - ntv.com.tr 20.11.2021 - 08:01
Hollanda'nın Venedik’i olarak bilinen Giethoorn’da hayat suyun etrafında dönüyor.
Herhangi bir yere gitmek isteyen kişiler ya yürüyor ya da deniz yoluyla bir yere ulaşıyor.
Guimaraes, Portekiz’in ilk başkenti olarak ülke tarihi için çok önemli bir rol oynuyor.
12. yüzyılda ülkenin ilk başkenti seçilen bölgede, o dönemden kalma manastırlar, büyük eski saraylar ve bir uçurumun üzerine kurulmuş harap bir kale büyük ölçüde bozulmadan duruyor.
Fransa'nın Brittany bölgesinde, servetini pembe soğanlarını ihraç ederek kazanan Roscoff kasabası, düzenli yapısıyla dikkat çekiyor.
AVRUPA'DAKİ DİĞER KASABALAR