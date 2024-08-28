Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman
Polonya’da 1970'li yıllarda inşa edilen “Falowiec” apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda. Üç ayrı otobüs durağının olduğu, dört bölüme ayrılmış, 11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alırken toplamda bin 792 daire var ve yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
Polonya’da 1970'li yıllarda inşa edilen “Falowiec” apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda.