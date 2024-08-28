Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman

Polonya’da 1970'li yıllarda inşa edilen “Falowiec” apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda. Üç ayrı otobüs durağının olduğu, dört bölüme ayrılmış, 11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alırken toplamda bin 792 daire var ve yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 1

Polonya’da 1970'li yıllarda inşa edilen “Falowiec” apartman bloğu, 800 metre uzunluğuyla Avrupa'nın en geniş ikinci konut binası konumunda.

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Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 2

11 katlı devasa binanın her bölümünde 110 daire yer alırken toplamda bin 792 daire bulunuyor.

Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 3

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bina o kadar geniş bir alana yayılıyor ki bir ucundan diğerine birden fazla otobüs durağı var.

Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 4

Apartmanın uzaktan görüntüsü Avrupa'nın "Çin Seddi' olarak anılmasına neden oluyor.

Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 5

Apartmanın tüm yüzeyi birbirine bitişik balkonlarda çevrili ve birbirine bitişik olan dalgalı bir yön izleyen apartmanların bir tarafından diğerine geçmek için alt katlarından boşluklar bırakıldığı gözlemleniyor.

Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 6
Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 7
Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 8
Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 9
Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 10
Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 11
Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 12
Avrupa'nın "Çin seddi": 800 metre uzunluğunda, 6 bin kişinin yaşadığı apartman - 13
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