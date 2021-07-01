Avrupa'nın en eski gölünü kurtarma savaşı sürüyor

KIRK YILDIR UNESCO DÜNYA MİRASI

UNESCO tarafından kırk yıl önce dünya miras alanı statüsüne alınan Ohri Gölü, eşsiz canlı yaşamı, tarih öncesi kalıntıları ve Bizans kiliseleri ile Avrupa için önemli bir konumda bulunurken, hem doğası hem de kültürüyle dünyada sadece birkaç yerin sahip olabildiği özel bir konumda bulunuyor.