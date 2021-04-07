Avrupa'nın en eski haritası ortaya çıktı: 4 bin yaşında

"MUHTEMELEN DÜNYADA BİR ALANIN ÖLÇEKLENDİRİLEREK KÜÇÜLTÜLDÜĞÜ İL HARİTA"

Ekip, yüksek çözünürlüklü 3D tarama ve fotogrametrik analizlerin sonucunda, Saint-Bélec levhasında 30 kilometre uzunluğundaki Odet Nehri'ni çevreleyen bir alanın yüzde 80'iyle eşleşen gravürlerin yer aldığını doğruladı.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Bournemouth Üniversitesi'nden Dr Clément Nicolas, “Tüm dünyada taşa oyulmuş bu tür birkaç harita var. Genelde sadece yorumdan ibaretler. Ancak burada bir harita alanı belirli bir ölçekte ilk kez gösteriliyor” dedi.