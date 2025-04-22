Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor
Avrupa’nın en yüksek gökdeleni olan Lakhta Center, Rusya’nın St. Petersburg kentine yakın bir bölgede yer alıyor. 462 metre yüksekliğiyle Eyfel Kulesi’ni ve Londra’daki The Shard’ı geride bırakan bu dev yapının tasarımında, İsveçliler tarafından inşa edilen tarihi bir kaleden ilham alındı.
New York’un gökdelenleri arasında bile dikkat çekecek kadar yüksek olan Lakhta Center, Empire State Binası ve One World Trade Center’ın çatısından bile daha yukarıda konumlanıyor. 2019 yılında tamamlanan ve bir zamanlar atıl durumda olan bir alana inşa edilen bina, aralarında enerji devi Gazprom’un da bulunduğu birçok büyük Rus şirketine ev sahipliği yapıyor.