Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor

Avrupa’nın en yüksek gökdeleni olan Lakhta Center, Rusya’nın St. Petersburg kentine yakın bir bölgede yer alıyor. 462 metre yüksekliğiyle Eyfel Kulesi’ni ve Londra’daki The Shard’ı geride bırakan bu dev yapının tasarımında, İsveçliler tarafından inşa edilen tarihi bir kaleden ilham alındı.

Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor - 1

New York’un gökdelenleri arasında bile dikkat çekecek kadar yüksek olan Lakhta Center, Empire State Binası ve One World Trade Center’ın çatısından bile daha yukarıda konumlanıyor. 2019 yılında tamamlanan ve bir zamanlar atıl durumda olan bir alana inşa edilen bina, aralarında enerji devi Gazprom’un da bulunduğu birçok büyük Rus şirketine ev sahipliği yapıyor.

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Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor - 2

Çoğunlukla camdan inşa edilen yapının cephesi 16 bin 500’ün üzerinde kavisli cam panelle kaplı. İçerisinde spor salonu, alışveriş alanları, restoranlar ve bir de planetaryum yer alıyor.

Tasarımı, 1611 yılında İsveçliler tarafından inşa edilen ve günümüz St. Petersburg sınırları içinde kalan tarihi bir kaleden ilham alıyor.

Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor - 3

Yapıda, her katın tasarımı bir öncekinden farklı olduğu için yapı süreci oldukça karmaşıktı. Ayrıca, dünyanın en kuzeydeki gökdeleni olması sebebiyle, Arktik Daire’ye yakınlığı birçok yapısal sorunu da beraberinde getiriyor.

Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor - 4

Yuvarlak formu sayesinde sert hava koşullarına karşı daha dayanıklı olan bina, bu tasarımıyla rüzgârın etkisini azaltıyor. Ancak kulenin tepe kısmında yer alan açık örgü yapısı, rüzgârın geçişine izin verirken, aynı zamanda buz birikmesine neden olabiliyor. Bu buzlar, 460 metre yüksekten aşağıya düşme riski taşıyor.

Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor - 5

Görünüşte oldukça yüksek olan bu bina, aslında büyük ölçüde boşluktan oluşuyor. Tepedeki 117 metrelik kısım, yalnızca yüksekliği artırmak amacıyla yapılmış ve bu durum çoğu zaman gösteriş yüksekliği (vanity height) olduğu iddiasıyla eleştiriliyor. Aynı durum, 828 metrelik Burj Khalifa için de geçerli. Binanın 200 metresi tamamen estetik amaçlarla eklenmiş.

Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor - 6

Rusya’nın zenginliğini ve mimari iddiasını simgelemesi amacıyla tasarlanan Lakhta Center’ın çevresine benzer yapılar inşa edilmesi planlanıyordu. Ancak Ukrayna’daki savaş ve sonrasında gelen ekonomik yaptırımlar, enflasyon ve iş gücü sıkıntısı bu projeleri şimdilik askıya almış görünüyor.

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