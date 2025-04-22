Avrupa'nın en yüksek gökdeleni | Birçok kişi varlığından haberdar değil: Boyutu Eyfel'i geride bırakıyor

New York’un gökdelenleri arasında bile dikkat çekecek kadar yüksek olan Lakhta Center, Empire State Binası ve One World Trade Center’ın çatısından bile daha yukarıda konumlanıyor. 2019 yılında tamamlanan ve bir zamanlar atıl durumda olan bir alana inşa edilen bina, aralarında enerji devi Gazprom’un da bulunduğu birçok büyük Rus şirketine ev sahipliği yapıyor.



