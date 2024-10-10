Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar
Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'de 399 bin 561 çocuk evsiz. Sağlık hizmetine erişemeyen evsiz çocuklar, astım ve alerji gibi hastalıklarla boğuşuyor. Bazıları okula gidemiyor. Verilere göre Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar, "evsiz olmaya" daha yatkın.
Brüksel merkezli Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Kuruluşlar Federasyonu (FEANTSA) ve Paris merkezli Abbe Pierre Vakfı tarafından yürütülen rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere'de 399 bin 561 çocuğun barınacak bir evi bulunmuyor.
Bu çocuklar, "acil barınma evleri" ya da sığınma evlerinde kalmak zorunda kalırken, yaklaşık 14,5 milyon çocuk ise sızıntı, nemli temeller veya küf bulunan konutlarda yaşıyor.