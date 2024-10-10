Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar

Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'de 399 bin 561 çocuk evsiz. Sağlık hizmetine erişemeyen evsiz çocuklar, astım ve alerji gibi hastalıklarla boğuşuyor. Bazıları okula gidemiyor. Verilere göre Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar, "evsiz olmaya" daha yatkın.

Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar - 1

Brüksel merkezli Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Kuruluşlar Federasyonu (FEANTSA) ve Paris merkezli Abbe Pierre Vakfı tarafından yürütülen rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere'de 399 bin 561 çocuğun barınacak bir evi bulunmuyor.

Bu çocuklar, "acil barınma evleri" ya da sığınma evlerinde kalmak zorunda kalırken, yaklaşık 14,5 milyon çocuk ise sızıntı, nemli temeller veya küf bulunan konutlarda yaşıyor.

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Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar - 2

AŞIRI KALABALIKTA YAŞIYORLAR

AB ülkelerinde reşit olmayan çocukların dörtte biri ve 6 yaşından küçük çocukların ise beşte birinden fazlasının, aşırı kalabalık konutlarda barındığı tahmin ediliyor.

Avrupa ülkelerinin başkentlerinde hemen hemen her sokağında karşılaşılan milyonu aşkın evsizin arasında yer alan çocuklar, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde de zorluklarla karşılaşıyor, güvencesiz bir gelecekle karşı karşıya bırakılıyor.

Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar - 3

SAVAŞTAN KAÇANLAR

Abbe Pierre Vakfı'nın Avrupa Proje Yöneticisi Sarah Coupechoux, raporda tespit edilen sayının "büyük bir sürpriz olmadığını" söyleyerek, barınakların çocukların gelişimi için gerekli ihtiyaçlara uygun dizayn edilmediğine dikkat çekti.

Çocukların, derslerine çalışabilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve aileleriyle yaşayabilecekleri bir eve ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Evsiz çocukların sağlık hizmetine erişemediği için astım ve alerji gibi hastalıklarla boğuştuğunu du söyleyen Coupechoux, bazılarının okula da gidemediğini ifade etti. 

Her ne kadar sınırlı veriye sahip olsalar da savaş ve çatışma bölgelerinden kaçarak Avrupa'ya sığınma talebinde bulunan refakatsiz çocukların çoğunun, yaklaşık 400 bin evsiz çocuğun arasında yer aldığını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar - 4

SIĞINMACI ÇOCUKLAR DAHA YATKIN

FEANTSA'dan Rocio Urias Martinez ise yüz binlerce evsiz çocuğun kötü koşullardaki barınak ve sığınma evlerinde kalmaya zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Evsizliğin istikrarsızlığı ve kötü barınma koşulları, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığı, okulda öğrenme ve başarılı olma becerileri ve gelecek beklentileri üzerinde uzun vadeli zararlı etkilere yol açabilir." 

Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunan refakatsiz çocukların, "evsiz olmaya" daha yatkın olduğunu bildiren Martinez, bu refakatsiz çocukların birçoğunun uzun vadeli ve çocuk merkezli barınma politikalarının eksikliği nedeniyle geçici barınaklarda veya yetersiz barınma koşullarında kaldığını vurguladı.

Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar - 5

Sığınma evlerinde kalan refakatsiz çocukların 18 yaşına geldiklerinde bu kurumlardan barınma ve iş imkanı olmadan çıkarılmalarının da çeşitli sorunlar doğurduğunu kaydeden Martinez, "Bu ani geçiş, sokaklarda kalmalarına yol açabilir" diye konuştu.

Avrupa'nın evsiz çocukları: Sağlık hizmetine erişemiyor, okula gidemiyorlar - 6
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