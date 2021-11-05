Avrupa'nın ilk göçmen duvarı inşa edilmeye başladı: 500 kilometre boyunca uzanacak

Öte yandan, Ağustos ayından önce bu yıl Belarus'tan 4 binden fazla göçmen Litvanya'ya girdi. Litvanya Sınır Muhafızları Servisi, Ekim ayında girmeye çalışan 2 bin 300'ü de dahil olmak üzere, o zamandan beri 5 bin 600'den fazla göçmenin ülkeye girmesinin engellendiğini açıkladı.