Avrupa'nın kuzeyini fırtına vurdu (Çok sayıda uçuş iptali)

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için bugün planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

British Airways, Londra'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti.

Cİara/Sabine Kasırgası; Belçika, Hollanda, Fransa, Lüksemburg, İsviçre ve İskandinavya'da da etkili olmaya başladı. Fransa, Belçika ve Hollanda'da yüzler.e uçuş iptal edildi.

Fransa, Normandiya, Ardennes ve Lorraine de dahil olmak üzere ülkenin 42 bölgesi için ikinci derece risk uyarısı yaptı. Vatandaşlar kıyı ve ormanlık alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı, ülkedeki bazı şehir parkları ve sahil yolları kapatıldı.