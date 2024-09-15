Avrupa'nın önündeki acı seçim: Silah mı tereyağı mı?

"AVRUPA ORDUSUNA ÖNEM VERMİYOR"

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, askeri üsler bakımsız durumda veya spor merkezleri, yaşlı bakım evleri ve emeklilik fonu ofisleri de dahil olmak üzere sivil kullanım alanlarına dönüştürülüyor.

Soğuk Savaş sırasında Batı Almanya'da yarım milyon ve Doğu Almanya'da 300 bin askeri olan ordunun bugün sadece 180 bin personeli mevcut.

Almanya'nın 1980'lerin sonlarında sahip olduğu 2 binden fazla Leopard 2 ana muharebe tankına kıyasla, şu anda sadece birkaç yüz operasyonel tankı bulunuyor.