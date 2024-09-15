Avrupa'nın önündeki acı seçim: Silah mı tereyağı mı?
Soğuk Savaş'ın ardından Avrupa devletleri askeri harcamalarını kısıp sosyal programlara daha fazla bütçe ayırarak günümüzde elde ettikleri güce kavuştu. Yıllardır savunma ve koruma konusunda büyük ölçüde ABD'ye güvenen Avrupa, artık yeniden silahlanmayı düşünüyor. Almanya gibi ülkeler son zamanlarda bütçelerindeki silahlanma payını yeniden artırıyor. Hem Rusya, Ukrayna'ya açtığı ve üçüncü yılında devam eden savaşla yayılmacı zihniyetini bir kez daha ortaya koydu hem de ABD artık oklarını Çin'e çevirdi. Ancak sosyal yardımları azaltıp silahlanmaya başlamak, tam tersini yapmaktan çok daha zor. Bu da Avrupa'nın önüne seçim yapması zor bir ikilem çıkarıyor: Silah mı tereyağı mı?
AVRUPA'NIN DÖNÜŞÜMÜ
Yıllar önce Soğuk Savaş sona erdiğinde, Avrupa hükümetleri askeri bütçelerini kıstı ve sosyal programlara birkaç trilyon dolar harcadı.
Bu, Avrupa'nın çok az dış tehditle karşı karşıya olduğu ve ABD'nin korumasından yararlandığı bir dönemde seçmenler arasında popüler bir politikaydı.