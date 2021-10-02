Avrupa’nın zirvesi Mont Blanc küçüldü: 20 yılda 2 metre alçaldı

2001'den beri, Avrupa'nın çatısı, gelişimini izlemek için her iki yılda bir ölçülürken, düzenli ölçümlerin amacı, buz tabakasının bir modelini oluşturarak, tüm uzmanların kullanımına sunulacak kesin bir veri bankasını beslemek olarak açıklanıyor.