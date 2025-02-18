“Avrupa Ordusu” hayal mi gerçek mi?

600 BİN RUS ASKERİNE KARŞI SINIRLI YARDIM

Ancak ABD'nin katılmayı reddetmesiyle birlikte personel kısıtlamaları Avrupa'nın böyle bir sayıyı sağlayabileceği anlamına gelmiyor ve Savill daha inandırıcı bir alternatifin cephe hattının bazı bölümlerinde Avrupalı tugaylarla birlikte on binlerce kişilik daha küçük bir güç olacağına inanıyor.

Bu daha sınırlı bir yardım olacaktır ancak Rusya'nın Ukrayna'ya tekrar saldırması halinde Avrupa ülkelerinin de çatışmanın içine çekileceği anlamına gelebilir.

Daha sınırlı bir model ise “büyük bir eğitim gücü” olacaktır ki bu da caydırıcı olabilir çünkü Avrupalı birlikler Ukrayna'da üslenecek, askeri bir krizde savaşabilecek ve destek sağlayabileceklerdir.

Ancak bu, en az 900 kilometre kareden fazla aktif bir cephe boyunca yaklaşık 600 bin Rus askeriyle karşı karşıya olan Ukrayna'ya sadece sınırlı bir yardım olacaktır.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde askeri uzman olan Ben Barry, Ukrayna'ya gelecekte verilecek herhangi bir destek için “hava ve deniz unsurunun” da gerekli olduğunu belirtiyor.