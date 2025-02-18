“Avrupa Ordusu” hayal mi gerçek mi?
Avrupa, Trump-Putin yakınlaşması nedeniyle telaş içinde. Bazı Batılı liderler Ukrayna'ya asker göndermeye yönelik açıklamalar yapıyor. Diğerleri ise Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan dahil olma konusunda çekimser. Peki son zamanlarda tartışılmaya başlanan Avrupa Ordusu'nun kurulması mümkün mü? Avrupa buna hazır mı?
Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır devam eden savaşın sona ermesinin uzak bir ihtimal olduğu düşünülse de ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşmesi, Avrupa'da telaşa yol açtı.
Suudi Arabistan'daki Rusya-ABD görüşmesi de telaşı ikiye katladı ve Avrupalı liderler, acil toplantıyla Paris'te bir araya geldi.
The Guardian gazetesi, Avrupa'da Rusya Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaşanan krizi değerlendirdi.
Royal United Services Institute (Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü) adlı düşünce kuruluşunun askeri bilimler direktörü Matthew Savill, Ukrayna'da bir ateşkesin ardından konuşlandırılabilecek çeşitli güç seviyeleri olduğunu savunuyor.
Bunlardan ilki, Rusya'nın yeniden işgal etmesi halinde teorik olarak savaşabilecek büyük bir kara caydırıcı gücü. Bu muhtemelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin istediği 100 bin ile 150 bin askeri kapsayabilir.