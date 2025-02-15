Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı!

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışını Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptı.

Konuşmasında, “Demokrasimizle nasıl ilerleyeceğimize kendimiz karar vereceğiz” diyen Scholz, “Ukrayna'da dikte edilen barış asla desteğimizi bulamayacak” diye ekledi.

Avrupalıların Ukrayna'yı gerekli olduğu sürece, hatta herhangi bir barış anlaşmasının ötesinde de destekleyeceğini ifade etti ve “Batı desteğiyle güçlü Ukrayna Putin'e güçlü bir mesajdır” diye konuştu.