Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı!
Münih Güvenlik Konferansı’nda dikkat çeken açıklamalar yapan Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ordusu saflarında savaşan Kuzey Koreli birliklerin modern savaşı öğrendiğini söyleyerek Avrupa ordusunun kurulma zamanının geldiğini öne sürdü. Ukrayna'nın NATO üyelliğini masadan kaldırmayacağını söyleyen Zelenski, “Şimdi NATO’nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor" diye konuştu.
Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışını Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptı.
Konuşmasında, “Demokrasimizle nasıl ilerleyeceğimize kendimiz karar vereceğiz” diyen Scholz, “Ukrayna'da dikte edilen barış asla desteğimizi bulamayacak” diye ekledi.
Avrupalıların Ukrayna'yı gerekli olduğu sürece, hatta herhangi bir barış anlaşmasının ötesinde de destekleyeceğini ifade etti ve “Batı desteğiyle güçlü Ukrayna Putin'e güçlü bir mesajdır” diye konuştu.