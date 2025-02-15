Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı!

Münih Güvenlik Konferansı’nda dikkat çeken açıklamalar yapan Ukrayna lideri Zelenski, Rusya ordusu saflarında savaşan Kuzey Koreli birliklerin modern savaşı öğrendiğini söyleyerek Avrupa ordusunun kurulma zamanının geldiğini öne sürdü. Ukrayna'nın NATO üyelliğini masadan kaldırmayacağını söyleyen Zelenski, “Şimdi NATO’nun en etkili üyesi Putin gibi görünüyor" diye konuştu.

Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı! - 1

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışını Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptı.

Konuşmasında, “Demokrasimizle nasıl ilerleyeceğimize kendimiz karar vereceğiz” diyen Scholz, “Ukrayna'da dikte edilen barış asla desteğimizi bulamayacak” diye ekledi.

Avrupalıların Ukrayna'yı gerekli olduğu sürece, hatta herhangi bir barış anlaşmasının ötesinde de destekleyeceğini ifade etti ve “Batı desteğiyle güçlü Ukrayna Putin'e güçlü bir mesajdır” diye konuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı! - 2

TEHLİKELİ ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kiev’in Rusya'nın bu yaz Belarus'a asker göndermeyi planladığına dair açık bilgiye sahip olduğunu söyleyen Zelenski, Avrupalı liderlere, “Rusya saldırı veya sahte bayrak operasyonu başlatırsa ordularınız hazır mı?” diye sordu.

Avrupalı liderlere seslenen Zelenski, “Sizi kendiniz için harekete geçmeye çağırıyorum” dedi.

Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı! - 3

"AVRUPA ORDUSUNUN ZAMANI GELDİ"

Ukrayna'da savaşan Kuzey Koreli birliklerin modern savaşı öğrendİğini de belirten Zelenski, Avrupa ordusunun kurulma zamanının geldiğini öne sürdü. Silahların tamamen Avrupa'da üretilmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa kendi geleceğine karar vermeli" diyen Ukrayna lideri şöyle konuştu: “Arkamızdan, bizim dahlimiz olmadan yapılan anlaşmaları asla kabul etmeyeceğiz. Bazıları Brüksel'den hayal kırıklığına uğramış olabilir ama Brüksel olmazsa Moskova.”

Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı! - 4

"KENDİ NATOMUZU KURARIZ"

Koordineli diplomasiye ihtiyaç olduğunu belirterek “Savaşın sona ermesi ilk ortak başarımız olmalı” diye ekledi.

Ukrayna'nın NATO üyeliğini masadan kaldırmayacağını söyleyen Zelenski, “Şimdi NATO’nun en etkili üyesi Putİn gibi görünüyor. NATO üyeliği olmazsa, Ukrayna'da başka bir NATO inşa etme koşulları. Gerçek güvenlik garantileri olmadan ateşkesi kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya "ordu kurma" çağrısı: Zelenski Kuzey Kore'yi örnek verdi, Putin'i NATO üyesi yaptı! - 5

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ "TEHLİKELİ

Zelenski, son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisiyle görüşmeden önce Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinin “tehlikeli” olacağını söyledi.

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