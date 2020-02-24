Avrupa'yı corona virüsü korkusu sardı

Çin'de ortaya çıkan corona virus salgını Avrupa'da da yayılıyor. İtalya'da 4'üncü ölüm yaşandı. İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. İtalya'da bazı bölgelerde halk stok yapmak için marketlere akın etti. Avusturya İtalya ile tren seferlerini durdurdu. Avrupa Birliği de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti.

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ntv.com.tr 24.02.2020 - 12:44

İtalya genelinde toplam virüslü hasta sayısı 157 olurken, 4'üncü ölüm gerçekleşti. Ülkedeki virüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı ile Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi.

İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde özel izin olmadan yerleşim birimlerini terk etmek yasaklandı. İtalyan yetkililer, yeni tip corona virüsünün ülkenin başka bölgelerine yayılmasını önlemeye çalışıyor.

İtalya'da corona virüsün görüldüğü bölgelerde halk marketlere akın etti. Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için mağazaları boşalttı.

Komşu ülkeler, italya sınırına ilişkin güvenlikleri artırma kararı aldı. Avusturya, İtalya ile tren seferlerini durdurduğunu açıkladı. Fransa ise bu aşamada tren seferlerini durdurmaya gerek duymadıklarını belirtti.

İngiltere'de de 4 kişinin yeni tip corona virüsü nedeniyle hastanelere başvurduğu açıklandı. Japonya'da iki hafta karantinada tutulan yolcu gemisinde 32 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

AB'DEN CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE İÇİN 230 MİLYON EURO AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek Covid-19'la mücadeleye ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Lenarcic, Covid-19'un halihazırda 29 ülkeye yayıldığını ve yaklaşık 2 bin 600 kişinin ölümüne yol açtığını belirterek geçen haftalarda AB ülkelerine hazırlıkların artırılması konusunda yapılan çağrının ne kadar yerinde olduğunun görüldüğünü söyledi.

Üye ülkelerin koordineli bir şekilde ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Lenarcic, "Covid-19'un küresel bir sınama olduğuna ilişkin hiçbir şüphe kalmadı. Tüm uluslararası toplumun iş birliği yapması şart" diye konuştu.

İtalyan hükümetinin ülkede yayılan Covid-19'a ilişkin "hızlı" tepki verdiğini vurgulayan Lenarcic, ülkenin altyapısı ve deneyimlerine güvendiğini kaydetti.

Lenarcic, "AB, corona virüsle mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti" dedi. Yardımın bir kısmının Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) aktarılacağı bilgisini paylaşan Lenarcic, bir kısmının da üye ülkelere, araştırma çalışmalarına ve ortak ülkelere verileceğini anlattı.

"SCHENGEN'DE SINIR KONTROLÜ KARARI ÜYE ÜLKELERİN" İtalya'da artan vakaların ardından Schengen bölgesinde sınır kontrollerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ilişkin Lenarcic, "Schengen sınırlarını kapatma ya da kontrol uygulama kararı üye ülkelerin yetkisindedir. Halihazırda DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) seyahat ve ticaretin kısıtlanmasını öneren bir tavsiye gelmedi" diye konuştu.

Herhangi bir tedbir alınmadan önce bilimsel verilere dayanan bir tehdit analizi yapılması gerektiğine işaret eden Lenarcic, adımların "orantılı" ve "koordineli" bir şekilde atılması gerektiğinin altını çizdi.

"PANİK VE YANLIŞ BİLGİ HAKİM GELMEMELİ" AB Komisyonu'nun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Kyriakides, "Virüsler sınır tanımıyor. En temel önceliğimiz vatandaşlarımızı korumak" şeklinde konuştu.

İtalyan yetkililerle yakın irtibatın sürdüğünü ifade eden Kyriakides, DSÖ ve ECDC'den bir ekibin yarın İtalya'ya gönderileceğini açıkladı.

Kyriakides, AB Komisyonunun üye ülkelere gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirterek "Panik ve yanlış bilginin hakim gelmesine izin vermememiz gerekiyor. Koordineli, birlik içinde ve uyumlu bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor" dedi.