Avrupa'yı sarsan felaket: İspanya'daki sel hakkında neler biliyoruz?
Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşurken en büyük hasarın nerede olduğu ve felaket karşısında hangi adımların atıldığı merak konusu oldu. Bilim insanları ayrıca felaketin olası nedenleri ve açıklamalarını da değerlendirdi. Buna göre fosil yakıt kirliliğinin neden olduğu küresel ısınma, İspanya'yı vuran şiddetli yağışı yaklaşık yüzde 12 daha ağır hale getirmiş olabilir.
ON YILLARDIR GÖRÜLEN EN KÖTÜ FELAKET
İspanya, bu hafta ülkenin güney ve doğu bölgelerine sadece birkaç saat içinde düşen bir yıllık yağışın ardından on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.