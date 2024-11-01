Avrupa'yı sarsan felaket: İspanya'daki sel hakkında neler biliyoruz?

İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET'e göre, Valensiya çevresi de dahil olmak üzere bazı bölgeler için aşırı yağmur uyarıları yapıldı.

Bu uyarılar 12 saatten kısa bir sürede 200 mm (8 inç) yağmur potansiyelini öngörüyordu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, selden etkilenen vatandaşlara gereken tüm yardımların yapılacağını açıkladı.

Valensiya'nın bazı mahallelerinde hala su ve elektrik verilemeyen bölgeler olduğu belirtildi.