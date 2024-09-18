Avrupa'yı vuran fırtınada can kaybı 22'ye yükseldi: On binlerce kişi tahliye edildi
Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu Romanya'da 7, Polonya'da 7, Avusturya'da 5, Çekya'da 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22'e yükseldi.
Orta ve Doğu Avrupa'yı vuran Boris Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor.
Polonya'nın güneyinde hafta sonunda bu yana etkili olan fırtınanın beraberinde getirdiği şiddetli yağış, Aşağı Silezya (Dolny Slask), Yukarı Silezya (Gorny Slask), Opole ve Lubusz Voyvodalıklarında nehirleri taşırdı, çok sayıda çok yerleşim yeri sular altına kaldı.