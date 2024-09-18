Avrupa'yı vuran fırtınada can kaybı 22'ye yükseldi: On binlerce kişi tahliye edildi

Romanya'da ise Galati'ye bağlı Girivita köyünde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, geçtiğimiz cumartesiden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle ölü sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Selden en çok etkilenen Galati'de 5 bin 400 evde hasar meydana geldiği belirtildi.