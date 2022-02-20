Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkelerinde etkili olan Zeynep kasırgası nedeniyle en az 12 kişi hayatını kaybetti. Rüzgarın hızı saatte 141 km'ye kadar yükselirken, kasırga birçok ülkede demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.

Haberler - DW Türkçe - AP 20.02.2022 - 10:24

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 1

ülkelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Zeynep kasırgası en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 2

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, birçok ülkede kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar ve şiddetli rüzgar demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.

Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri de zarar gördü.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 3

'da kasırga nedeniyle meydana gelen otomobil kazalarında da iki kişi hayatını kaybetti.

Steinfurt bölgesindeki kazada 56 yaşındaki sürücünün otomobiliyle yola devrilen ağaca çarpması sonucu, Saerbeck'te ise otomobili şiddetli rüzgara yakalanan 33 yaşındaki sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği bildilirdi.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 4

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), cumartesi sabahı kasırga nedeniyle verilen alarmların kaldırıldığını açıkladı.

Ancak DWD, Almanya'nın kuzeyinde yer yer fırtına beklendiği uyarısı yaptı.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 5

DWD'nin açıklamasına göre, kasırganın cumartesi gecesi Kuzey Denizi kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 6

DWD pazartesiye kadar ülkede fırtınanın devam edeceğini duyurdu.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 7

Alman Demiryolları, Dortmund, Hannover, Berlin ve Berlin ile Halle/Leipzig arasındaki tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 8

Uluslararası alanda 'Eunice' Almanya'da ise 'Zeynep' olarak adlandırılan kasırga nedeniyle Hollanda'da da en az dört kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 9

Amsterdam İtfaiyesi'nin verdiği bilgilere göre, üç kişi üzerine ağaç devrilmesi, bir kişi ise otomobiline ağaç devrilmesi sonucu öldü.

Avrupa'yı Zeynep kasırgası vurdu: En az 12 kişi hayatını kaybetti - 10

FRANSA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kasırga nedeniyle Fransa'da da en az 11 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyinde 130 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

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