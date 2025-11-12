Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı
12.11.2025 10:35
Reuters
TikTok, Instagram, Facebook ve Snapchat, Avustralya'da 10 Aralık’tan itibaren 16 yaş altı kullanıcıların hesaplarını kapatacak.
UYGULAMALAR BİLDİRİM GÖNDERECEK
Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa için geri sayım başladı. 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte TikTok, Instagram, Facebook ve Snapchat gibi platformlar, genç kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.
Reuters'ın haberine göre, teknoloji devleri önümüzdeki günlerde bir milyondan fazla hesaba bildirim göndererek kullanıcılara “verilerinizi indirin, hesabınızı dondurun veya hepsini kaybedin” seçeneklerini sunacak.
YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN BEĞENİLER ANALİZ EDİLECEK
Uzun süredir yasaya karşı çıkan sosyal medya şirketleri, milyonlarca dolarlık para cezalarından kaçınmak ve kullanıcı kaybı yaşamamak için sonunda uyum kararı aldı. Şirketler, yaş doğrulaması için kullanıcıların “beğeni” ve etkileşim verilerini analiz eden mevcut yazılımları kullanacak.
Uzmanlar, özellikle 16-17 yaş aralığındaki kullanıcıların sistem tarafından yanlışlıkla engellenebileceği uyarısında bulundu. La Trobe Üniversitesi’nden Prof. Daswin De Silva, “Yaş doğrulamada kullanılan teknolojiler bu yaş bandında hataya açık” dedi.
Haksız yere engellenen kullanıcıların birkaç gün veya hafta boyunca erişim sorunları yaşayabileceği belirtiliyor.
Yeni yasa, çocukların çevrim içi ortamda korunması konusunda Avustralya’yı öncü ülke konumuna getirdi. Benzer düzenlemeler İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi ülkelerde de gündemde.
Uzmanlara göre uygulamanın sorunsuz şekilde işlemesi, dünya genelinde gençlerin teknolojiyle ilişkisini yeniden tanımlayabilir.
Kimlik doğrulama danışmanı Stephen Wilson, “Dünyanın geri kalanı, dijital platformlardaki sorunlarla başa çıkmak için Avustralya’dan gelecek sonuçları bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.