Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasakladı

Avustralya’da 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa için geri sayım başladı. 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte TikTok, Instagram, Facebook ve Snapchat gibi platformlar, genç kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, teknoloji devleri önümüzdeki günlerde bir milyondan fazla hesaba bildirim göndererek kullanıcılara “verilerinizi indirin, hesabınızı dondurun veya hepsini kaybedin” seçeneklerini sunacak.