Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Corona virüsün ilk ortaya çıktığı 2020 yılının Mart ayında sınırlarını kapatan Avustralya, yaklaşık 20 ay sonra kısıtlamayı kaldırdı. İki doz aşılı Avustralyalıları taşıyan ilk uçak, sabah saatlerinde Sydney Kingsford Smith Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 11:19

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 1

Covid-19 salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan , Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı.  Yaklaşık 20 ay sonra, iki doz Covid-19 aşılı Avustralyalıları taşıyan ilk uçak sabah erken saatlerde Sydney Kingsford Smith Uluslararası Havalimanı'na indi.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 2

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, yaptığı açıklamada, Los Angeles'tan gelen yolcuların sınırdan girişte veya ülke içinde karantinaya tabi tutulmayacaklarını belirterek "Eyaletimiz için harika bir gün" ifadesini kullandı.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 3

Ülkeye ilk olarak Avustralya vatandaşları, daimi ikamet sahipleri ve onların birinci derece yakınları kabul edilirken, ikinci sırada uluslararası öğrenciler bulunuyor. Daha sonra da sınırların herkese açılması planlanıyor.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 4

AVUSTRALYALILARIN YÜZDE 77,5'İ İKİ DOZ AŞI YAPTIRDI

Nüfusun yüzde 77,5'inin Covid-19 aşısının iki dozunu olduğu ülkede, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tek dozunu olanların oranı ise yüzde 88,3'e ulaştı.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 5

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu tarafından onaylanan üçüncü doz Covid-19 aşısı uygulaması kapsamında, 8 Kasım'dan itibaren isteyenlere Pfizer-BioNTech aşısı  uygulanacak.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 6

Öte yandan son 24 saatte Victoria eyaletinde 1471, Yeni Güney Galler'de (NSW) 135, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 5 Covid-19 vakasının kaydedilmesiyle virüse yakalananların sayısı 172 bin 59'a yükseldi.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 7

Victoria'da 4, NSW 4 ve ACT'de 2 kişinin Covid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölü sayısı 1744'e çıktı.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 8

Halen 25 bin 917 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 211'i yoğun bakımda olmak üzere 1069 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 9

YENİ ZELANDA'DA 166 KİŞİ DAHA COVİD-19'A YAKALANDI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 166 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 10

Covid-19'a karşı aldığı sıkı tedbirlerle salgına karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da 1916 aktif vakadan 46'sı hastanede tedavi görüyor.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 11

Covid-19'un ortaya çıkmasından bu yana 6 bin 594 kişinin bu hastalığa yakalandığı Yeni Zelanda'da, 28 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 12
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 13
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 14
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 15
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 16
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 17
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 18
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 19
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 20
Avustralya 20 ay sonra kapılarını yeniden açtı - 21

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