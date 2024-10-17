Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı
Avustralya’da zehirli olduğundan şüphelenilen top halindeki petrol ve molozun Sydney sahillerine vurmasının ardından kentin simgesi Bondi de dahil olmak üzere tüm plajlar kapatıldı. Yetkililer top şeklindeki cisimlerin yakınında yüzülmemesi ve temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.
BİNLERCE SİYAH CİSİM KIYIYA VURDU
Avustralya’da top şeklindeki binlerce siyah cisim kıyılara vurdu.
Sydney şehrindeki sahillerde görülen ve zehirli olduğundan şüphelenilen binlerce petrol ve moloz topu nedeniyle tüm plajlar kapatıldı.