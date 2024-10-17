Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı

Avustralya’da zehirli olduğundan şüphelenilen top halindeki petrol ve molozun Sydney sahillerine vurmasının ardından kentin simgesi Bondi de dahil olmak üzere tüm plajlar kapatıldı. Yetkililer top şeklindeki cisimlerin yakınında yüzülmemesi ve temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 1

BİNLERCE SİYAH CİSİM KIYIYA VURDU

Avustralya’da top şeklindeki binlerce siyah cisim kıyılara vurdu.

Sydney şehrindeki sahillerde görülen ve zehirli olduğundan şüphelenilen binlerce petrol ve moloz topu nedeniyle tüm plajlar kapatıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 2

PLAJLAR ART ARDA KAPATILDI

Kentin doğusundaki Waverley Belediye Başkanı Will Nemesh yaptığı açıklamada, kentin simgelerinden Bondi ile Bronte ve Tamarama plajlarının kapatıldığını belirtti.

Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 3

Nemesh, “Toplumumuzun refahı her şeyden önemlidir. Bu nedenle Belediye Meclisi plajlarımızı kapatmak için gerekli önlemleri almıştır.” diye konuştu.

Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 4

Sydney’in doğusundaki Randwick Belediyesi ise, güneydeki dört plajın kapatıldığını bildirdi.

Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 5

PETROL VE MOLOZ TOPLARI

Randwick Konseyi tarafından yapılan ön testler sonucunda gizemli nesnelerin “petrol ve moloz topları” olduğu belirlendi.

Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 6

"TOPLARA TEMAS ETMEYİN"

New South Wales eyaleti Çevre Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada da, araştırmaların devam ettiği aktarılırken, topların yakınında yüzülmemesi ve toplara temas edilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.

Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 7
Avustralya sahillerinde zehirli cisim alarmı: Plajlar kapatıldı - 8
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