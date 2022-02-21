Avustralya sınırlarını iki yılın ardından yeniden açtı

"TURİZM İÇİN HARİKA BİR HABER"

Başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya olmak üzere diğer ülkelerden toplam 56 uçaktan 27’sinin Sydney’e ineceğini açıklayan Bakan Tehan, ‘‘Turizm sektörü için harika bir haber, 21 Şubat 2022'den itibaren Avustralya'ya seyahat edebilecek 1,2 milyondan fazla öğrenci, ziyaretçi ve çalışma vizesi sahibi kişi var" diye konuştu.