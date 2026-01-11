Avustralya yanıyor "Haftalar sürebilir"

Yaz mevsimini yaşayan Güney Yarım Küre ülkesi Avustralya orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Victoria eyaletindeki yangın hızla büyürken şimdiye kadar 350 bin hektar alan kül oldu. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ülkede "afet durumu" ilan edildi.

"HAFTALAR SÜREBİLİR"

300'den fazla yapının yandığı ve binlerce insanın elektrik ve susuz kaldığı bölgede ayrı ayrı 30'dan fazla yangının olduğu belirtildi.

Victoria eyaletinin komşusu Yeni Güney Galler'de de sınıra yakın yangınların da çıkmaya başladığı duyuruldu. İtfaiyedense yangınlarla ilgili karamsar açıklamalar geldi.

2020'deki Türkiye'nin yüzölçümü kadar bir alanın yandığı ve 33 kişinin öldüğü yangını hatırlatan itfaiye yetkilileri, 2026 yangınlarının o dönemden beri yaşanan en kötü yangın serisi olduğunu belirtti.

"Yangınların kontrol altına alınması haftalar sürer" diyen bir yetkili havanın sıcak, kuru ve rüzgarlı olmasının müdahaleleri zorlaştırdığını söyledi.