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Avustralya yasta: Aborjin lider
Galarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti

Avustralya ülkenin en etkili Aborjin liderlerinden olan Galarrwuy Yunupingu'nun yasını tutuyor. 74 yaşında yaşamını yitiren Yunupingu, onlarca yıldır yerlilerin ve Torres Boğazı Adalılarının anayasal olarak tanınması için mücadele etmişti.

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 1

ABC News'in haberine göre ailesi, Kuzey Bölgesi'nde yaşayan "Gumatj" kabilesinin lideri Yunupingu'nun uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 2

Kızı Binmila Yunupingu, babasının ölümünün "büyük bir kayıp" olduğunu belirtti.

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 3

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "ulusal bir hazine ve iyi bir lider" olarak nitelediği Yunupingu'nun ailesine taziyelerini iletti.

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 4

Albanese, "Sesinizin duyulmasını istiyorsanız işitildiğinden emin olmalısınız. Yunupingu, mücadelesinde bunu sağladı." dedi.

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 5

YUNİPİNGU KİMDİR?

1948'de Avustralya'nın kuzey topraklarında doğan Yunupingu, 1960-1970 yıllarında yerlilerin topraklarını savunma mücadelesinde önemli rol oynamış ve uzun yıllar boyunca hükümete danışmanlık yapmıştı.

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 6

Ülkenin en etkili Aborjin liderleri arasında gösterilen Yunupingu, 1978'de "Yılın Avustralyalısı" seçildi ve 1985'te yerlilere yaptığı hizmetlerden dolayı "Order of Australia" madalyasıyla ödüllendirildi.

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 7

Avustralya hükümeti, 30 Mart'ta yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" referandumuna ilişkin tasarıyı parlamentonun alt kanadına sunmuştu.

Avustralya yasta: Aborjin liderGalarrwuy Yunupingu hayatını kaybetti - 8

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandumda tasarı onaylanırsa Avustralya Anayasası'nda yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.

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